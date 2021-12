Twitter teste les étiquettes d’avertissement sur vos propres tweets

Twitter est une plate-forme offrant un nombre plutôt restreint de fonctionnalités pour permettre à ses utilisateurs de publier des messages courts avec ou sans media. Si, sur le papier, la tâche peut sembler simple, trouver le juste équilibre pour proposer l’expérience parfaite n’a rien de simple. Twitter multiplie les expérimentations, les ajouts de fonctions pour trouver sa recette. Aujourd’hui, la plate-forme teste une étiquette d’avertissement manuelle.

Twitter dispose d’un certain nombre de filtres et de systèmes, automatisés ou non, pour détecter lorsque des tweets et/ou leur media intégré envoyé sur la plate-forme ne sont pas appropriés pour le public. L’entreprise vient alors marques ces tweets pour que les utilisateurs sachent que le tweet qu’ils s’apprêtent à voir pourrait potentiellement être problématique.

Cela étant dit, l’entreprise vient d’annoncer qu’elle testait un nouveau système qui va offrir aux utilisateurs davantage de contrôle sur ces étiquettes d’avertissement. En effet, l’utilisateur pourra de lui-même vernir placer un avertissement sur ses propres tweets et les media qu’ils publient sur la plate-forme. Cela ne signifie pas que Twitter ne fera plus aucune vérification, mais simplement que les utilisateurs pourront utiliser d’eux-mêmes, s’ils le souhaitent, le cas échéant, ce système d’avertissement pour leurs abonnés.

Voilà en tous les cas une fonctionnalité plutôt utile, et très pratique, qui pourrait être un bon moyen pour les utilisateurs qui souhaitent mieux gérer leurs tweets, a fortiori s’ils ont des comptes publics qu’ils s’inquiètent que ce qu’ils postent puissent être vus par des gens qui ne voudraient pas nécessairement voir ceci ou cela. Dans la mesure où il ne s’agit actuellement que d’un test, tous les utilisateurs ne peuvent pas encore profiter de cette fonctionnalité, mais si ce test s’avère concluant et que les retours sont bons, Twitter décidera certainement de déployer cette fonction au grand public dans un futur relativement proche. À suivre !

People use Twitter to discuss what’s happening in the world, which sometimes means sharing unsettling or sensitive content. We’re testing an option for some of you to add one-time warnings to photos and videos you Tweet out, to help those who might want the warning. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 7, 2021