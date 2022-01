Twitter teste le partage de tweets à certains utilisateurs uniquement

Sur Facebook et Instagram, il est possible de partager ses posts avec certains utilisateurs uniquement (ou des Stories, dans le cas d’Instagram). Cela signifie que, même si pouvez avoir un profil privé, vous pouvez créer des publications qui ne sont visibles que par les gens que vous voulez, ou à l’inverse, invisibles à certaines personnes en particulier. Twitter voudrait la même chose.

Aujourd’hui, il semblerait que Twitter travaille sur quelque chose de très similaire avec sa fonction répondant au nom de code “Flock”. Si l’on en croit Alessandro Paluzzi, cette fonctionnalité Flock, qui ne serait pas le nom final de l’option, les utilisateurs pourraient créer des groupes comprenant jusqu’à 150 personnes dans leur “flock”. Cela signifie que, lorsque vous créez un tweet, vous êtes en mesure de ne le faire apparaître qu’à ce groupe en particulier.

Ainsi, de la même manière que ce que font les géants Facebook et Instagram, cela permettrait aux utilisateurs Twitter d’avoir des profils publics, mais de toujours être en mesure de publier des contenus plus personnels, contenus que les inconnus du web ne pourront pas voir. Et avec la manière dont cette fonctionnalité est actuellement implémentée, Twitter explique que les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des gens dans cette liste comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent, ces derniers ne seront pas avertis. De fait, si vous ne voulez plus partager ceci ou cela avec untel ou unetelle, vous pouvez le retirer de la liste sans qu’il ou elle le sache.

À l’heure actuelle, la seule manière pour les utilisateurs de Twitter d’empêcher que leurs tweets ne soient vus par des inconnus, c’est de passer son compte en privé. L’utilisateur est alors en mesure de choisir qui le suit et donc qui voit ses tweets. Avec cette fonctionnalité “Flock”, les utilisateurs auraient davantage de flexibilité.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀

ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won't be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022