Twitter songe (encore) à un modèle via abonnement pour limiter sa dépendance à la publicité

Twitter est une plate-forme de media social très populaire, et gratuite. Elle se finance par la publicité mais l'entreprise souhaiterait en être moins dépendante.

Pour générer des revenus avec un produit gratuit, il n’y a pas énormément de solutions. Outre les dons spontanés, c’est la publicité qui prime. Si c’est bien fait, les utilisateurs ne sont pas trop impactés. C’est le cas sur Twitter. La plate-forme se rémunère via la publicité mais il est aujourd’hui temps, semble-t-il, de limiter cette dépendance. Via un abonnement payant ?

Twitter réfléchit encore aux abonnements payants

Nombre de services web aujourd’hui passent à un modèle d’abonnement. Au lieu de proposer leurs produits ou services en achat unique, les éditeurs/développeurs les proposent via des abonnements, le plus souvent au mois ou à l’année. Et il semblerait que Twitter réfléchisse une fois encore très sérieusement à cette possibilité.

pour diminuer sa dépendance à la publicité

C’est tout du moins ce qui ressort d’un article de Bloomberg qui affirme que Twitter explore l’idée d’un système via abonnement pour ses services, ce qui permettrait de réduire la dépendance de l’entreprise aux publicités dans ses sources de revenus. Un abonnement payant à Twitter permettrait alors probablement à l’utilisateur de se débarrasser des publicités et d’accéder à un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires.

Il y a aussi un rapport indiquant que Twitter pourrait introduire une option de paiement spontané qui permettrait aux utilisateurs de payer pour débloquer du contenu spécial des gens qu’ils suivent. Ceci étant dit, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de tout cela. En 2020, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, déclarait qu’un modèle d’abonnement était quelque chose que l’entreprise pourrait envisager. Nous avions aussi à l’époque entendu parler qu’un abonnement payant pourrait débloquer des fonctionnalités exclusives.

Bruce Falck, directeur des revenus produits chez Twitter, a depuis lors confirmé que l’abonnement est effectivement très étudié en interne. Mais l’homme n’a donné aucun détail, si ce n’est qu’il ne s’agit là que d’une “exploration très précoce”.