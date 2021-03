Twitter s’intéresserait aux réactions via emoji sous les tweets

Twitter se cherche constamment, réfléchissant à de nouvelles fonctionnalités, pour étoffer sa plate-forme comme pour améliorer toujours l'expérience utilisateur. Cela passerait-il par des réactions via emoji ?

Sur les réseaux sociaux, il est souvent question de réagir aux publications des autres. Pour ce faire, on peut laisser lesdits utilisateurs écrire leur réaction ou on peut leur proposer des moyens plus rapides et tout aussi expressifs. C’est ce que propose par exemple Facebook avec ses réactions sous forme d’emoji. Simple, rapide et efficace. Il semblerait que Twitter réfléchisse à quelque chose de similaire.

Twitter réfléchit à intégrer des réactions via emoji

L’une des fonctionnalités proposées par Facebook est de réagir aux publications des utilisateurs. Cela signifie que, plutôt que de se contenter d’un simple “like” sur une publication, il est possible de réagir via un emoji qui rit, un emoji choqué, un emoji en colère, etc. Cela permet aux auteurs des posts comme à ceux qui ne sont que de passe de se faire une idée du genre du post et des réactions que celui-ci a suscitées. Twitter pourrait introduire une fonctionnalité similaire dans un avenir plus ou moins proche.

Une fonctionnalité similaire à celle de Facebook

Selon un rapport de TechCrunch, Twitter a récemment fait parvenir un sondage demandant aux utilisateurs de choisir entre différents jeux d’emoji auxquels la plate-forme fait référence par les termes “jeux de réactions”. Ceci laisse entendre que Twitter pourrait introduire une fonctionnalité de réaction similaire à ce que propose Facebook. La plate-forme de microblogage a depuis lors confirmé la chose, indiquant qu’elle explorait effectivement cette voie, mais se gardant bien, évidemment, de préciser si elle souhaitait l’implémenter ou non.

Selon un porte-parole de Twitter, “nous explorons des méthodes supplémentaires pour permettre aux gens de s’exprimer dans les conversations qui ont lieu sur Twitter.” Ce n’est pas la première fois que Twitter modifie la manière dont les utilisateurs peuvent réagir aux posts. Aux débuts de la plate-forme, Twitter utilisait un système d’étoiles pour montrer son niveau d’appréciation d’un tweet.

Ce système a rapidement été remplacé par un cœur, le “like” que l’on connait, et celui-ci n’avait pas été bien accueilli par les utilisateurs de Twitter. Difficile de savoir si ces réactions emoji susciteront le même accueil, mais il faut bien reconnaître que sur le papier, l’idée semble bonne. Nul ne sait par contre si cette fonctionnalité sera effectivement implémentée et encore moins quand. À suivre !