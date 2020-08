Twitter serait lui aussi intéressé par le rachat de TikTok

La position de TikTok aux États-Unis est très délicate. L'administration Trump n'en veut plus et impose un rachat par une entreprise américaine avant de la bannir purement et simplement. Microsoft est très intéressé. Tout comme Twitter, apparemment.

La liste des intéressés pour le rachat de TikTok dépasse aujourd’hui Microsoft. Selon le Wall Street Journal, Twitter aurait démarré des “discussions préliminaires” quant à un possible rachat des opérations américaines de TikTok. Rien de très avancé, c’est le moins que l’on puisse dire, mais Twitter serait convaincu d’un avantage par rapport à un géant comme Microsoft : sa taille. L’opération serait moins sujette à problème.

Et si Twitter rachetait les opérations américaines de TikTok ?

Mais si l’envergure de Twitter pourrait être un avantage, elle pourrait aussi poser problème. Les opérations américaines de TikTok à elles seules pourraient valoir plusieurs dizaines de milliards de dollars, ce qui pourrait être un sérieux obstacle quand on sait que la capitalisation totale de Twitter est de “seulement” 29 milliards de dollars. Il faudrait probablement une aide d’investisseurs et la contraction d’un gros emprunt. Et bien que la plate-forme ait connu un relatif succès ces dernières années, elle a accusé une perte de plus de 1,2 milliard de dollars au dernier trimestre. La société pourrait ne pas être en mesure de racheter un monstre comme TikTok.

La plate-forme aurait démarré des discussions avec le géant chinois

Reste qu’un tel accord viendrait changer totalement le destin de Twitter. La plate-forme est très petite face à Facebook à l’heure actuelle mais cela pourrait tout changer. À ses 186 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement dans le monde pourraient venir se greffer les 41 millions d’utilisateurs de TikTok (sans compter ceux de la version chinoise de l’application, Douyin). Et contrairement à Vine, TikTok serait traité comme un homologue à part entière et pas comme un simple complément à la plate-forme.

Nul ne sait si Twitter fera une offre fixe sur le sujet mais ce nouveau rapport souligne une fois encore la pression mise actuellement sur TikTok. Le Président Donald Trump a donné jusqu’au 15 septembre pour finaliser la vente des opérations américaines si l’entreprise chinoise veut éviter un bannissement dans le pays. TikTok n’a pas vraiment le temps de finaliser un tel accord et cela signifie rester ouvert à des offres qu’elle n’aurait pas envisagées par le passé. À suivre !