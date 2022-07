Twitter se sépare d’une centaine d’employés de son équipe de recrutement

Twitter licencie de nombreux salariés de son équipe de recrutement, une situation difficile à accepter.

Twitter s’est séparé de plusieurs dizaines d’employés alors que l’incertitude règne toujours quant au rachat de l’entreprise par Elon Musk. La société a ainsi diminué de 30 % la taille de son équipe dédiée à l’acquisition de nouveaux talents, ce qui inclut des recruteurs et d’autres profils en lien avec les ressources humaines, selon The Wall Street Journal. Twitter déclarait au quotidien américain que “moins de 100 personnes” ont été remerciées et que seule l’équipe d’acquisition des talents était affectée.

Twitter licencie de nombreux salariés de son équipe de recrutement

La société de microblogage avait précédemment annoncé un gel partiel des embauches dans une tentative plus large de réduire ses coûts pour espérer finaliser le rachat par Elon Musk. Le statut de cet accord est encore très incertain dans la mesure où Elon Musk a menacé de se retirer, citant notamment des craintes quant au nombre de bots sur la plate-forme. Tout récemment, The Washington Post rapportait que l’accord était “en grand danger” et qu'”un changement de direction de l’équipe d’Elon Musk arriverait bientôt.”

Le sujet des licenciements est arrivé il y a peu sur la table, durant une session de questions-réponses avec Elon Musk. Le PDG de Tesla déclarait être préoccupé par les coûts chez Twitter, mais n’avait alors pas répondu directement à une question évoquant d’éventuels licenciements : “Cela dépend”, se contentait-il de répondre.

Une situation difficile à accepter

Dans un post sur LinkedIn, Ingrid Johnson, recruteuse technique senior chez Twitter, écrivait que c’était “un jour vraiment difficile”. “Il y a des gens qui perdent un travail qu’ils avaient ici depuis plus de dix ans. […] Si Twitter a choisi de dépenser des milliards pour attaquer Elon et maintenir un faux cours d’action aux dépens des gens qui ont donné leur vie à bâtir l’entreprise, c’est une histoire plus tragique encore.”

Twitter n’est pas la seule entreprise de la tech à avoir mis la pédale douce sur les embauches ou à avoir licencié. Meta a récemment déclaré ralentir ses embauches, se préparant à des “temps difficiles”. Netflix, Unity, Coinbase et PayPal ont tous, quant à eux, licencié de nombreux employés.