Twitter se préparerait à permettre à ses utilisateurs de faire des dons en bitcoin

Twitter se préparerait à permettre les dons en bitcoin, avec des tutoriels pour bien comprendre comment procéder.

Twitter est une plate-forme qui peut paraître relativement simple en termes de fonctionnalité, mais qui ne cesse d’évoluer. Tantôt modifiant ses fonctions existantes, tantôt en ajoutant de nouvelles. Depuis peu, il est possible de faire des dons à d’autres utilisateurs. Il se pourrait que, dans un avenir proche, ces dons puissent être effectués en bitcoin.

Twitter se préparerait à permettre les dons en bitcoin

Il y a quelques mois, Twitter lançait une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de faire des dons à d’autres utilisateurs. Un moyen comme un autre de montrer son soutien à l’auteur d’un tweet. C’est aussi, de fait, un moyen de monétiser son compte Twitter. Et aujourd’hui, il semblerait que la plate-forme se prépare à introduire la possibilité de le faire, non pas via des monnaies fiduciaires mais via le bitcoin.

Lorsque le Tip Jar de Twitter fut introduit, la plate-forme permettait aux utilisateurs d’utiliser Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal et Venmo. Si l’on en croit la dernière version bêta en date, certaines portions de code laissent entendre que Twitter préparerait une nouvelle option, laquelle permettrait aux utilisateurs de faire des dons en bitcoin. Et cela n’a rien de très surprenant.

Avec des tutoriels pour bien comprendre comment procéder

En effet, en juillet dernier, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, déclarait aux investisseurs que le bitcoin serait important à l’entreprise et qu’ils allaient justement introduire cette fonctionnalité dans Tip Jar. Si l’on croit cette nouvelle version du code de l’application, il semblerait que l’option soit déjà en chantier. À l’heure actuelle, il semblerait que cela ne concerne que la bêta d’iOS mais il ne fait pas grand doute que la fonction trouvera son chemin sur Android un jour ou l’autre.

Nul ne sait, bien évidemment, à ce stade, quand la fonctionnalité sera fin prête à être déployée au grand public mais le code laisse aussi entendre que Twitter offrira aux utilisateurs un tutoriel pour bien comprendre l’utilisation du bitcoin dans ces dons, l’utilisation du Bitcoin Lightning Network et les portefeuilles custodial et non custodial.