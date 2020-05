Twitter réorganise la disposition des réponses à un tweet

Le design de Twitter peut être assez confus pour les nouveaux utilisateurs. En effet, contrairement à la majorité des autres plates-formes de réseaux sociaux, les réponses aux publications et aux commentaires ne sont pas organisées en fils de discussion (“thread”). Il peut de fait être assez difficile de savoir si un commentaire a été fait en réponse au message original ou s’il ne s’agit que d’une réponse à un commentaire, par exemple.

Twitter est au courant de la situation. Cela fait plusieurs années que ses équipes travaillent sur le sujet, testant de temps à autre de nouvelles choses. Aujourd’hui, la plate-forme s’apprête à déployer un certain nombre de changements. Dans une annonce faite par l’entreprise, on apprend l’arrivée prochaine d’une nouvelle disposition, avec “des lignes et des indentations” pour visualiser plus facilement qui écrit à qui. Ces changements seront appliqués aux version iOS et web de Twitter.

À noter, Twitter précise qu’il s’agit là encore d’un test. Autrement dit, rien ne saurait être figé dans le marbre. Ces modifications ne sont pas définitives. Des changements pourraient encore être effectués à l’avenir. Et si vous vous demandez pourquoi tout ceci vous laisse une impression de déjà-vu, c’est très certainement parce que, en Décembre 2019, la chercheuse Jane Manchun Wong, découvrait que Twitter testait effectivement cette fonctionnalité. Elle n’était simplement pas accessible à tout un chacun. Avec cette annonce faite aujourd’hui, il semblerait que la plate-forme soit prête à déployer la fonctionnalité globalement mais en la qualifiant de test, Twitter se garde la possibilité de la retirer dans quelques semaines si jamais cela ne fonctionne pas. L’avenir nous dira ce qu’il en est. Les utilisateurs actuels apprécieront-ils ? Les nouveaux y trouveront-ils leur compte ? Difficile à dire.

Your conversations are the 💙 of Twitter, so we’re testing ways to make them easier to read and follow.

Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020