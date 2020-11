Twitter relancera son programme de vérification l’année prochaine

La plate-forme Twitter dispose d'un certain nombre de fonctionnalités pour permettre ce fameux micro-blogage très usité. Cela passe notamment par assurer la sécurité des comptes.

Pendant de nombreuses années, Twitter disposait d’un programme de vérification permettant de marquer des comptes comme “vérifiés”, avec la fameuse petite marque bleue juste à côté du pseudo. Ceci pour indiquer aux autres utilisateurs que le compte est tout à fait légitime et que la personne qui le contrôle est bien qui elle prétend. Une distinction importante pour celles et ceux qui travaillent dans l’espace public, notamment, comme les patrons d’entreprise, journalistes, politiciens, célébrités, etc.

Twitter va relancer son programme de vérification

Cela étant dit, la plate-forme annonçait fin 2017 la suspension de ce programme de vérification. Elle voulait alors travailler à son amélioration pour proposer quelque chose de plus abouti et de plus efficace. La bonne nouvelle pour les utilisateurs qui souhaiteraient être vérifiés, c’est que Twitter vient d’annoncer que ce nouveau programme de vérification arrivera dans le courant de l’année 2021. La plate-forme cherche actuellement des retours du public quant à l’approche à donner à cette importante fonctionnalité.

et demande l’aide de ses utilisateurs

Selon le communiqué de Twitter : “Nous savons combien il est important de pouvoir s’exprimer et de savoir précisément à qui l’on parle sur Twitter. Alors aujourd’hui, nous partageons le début de notre réflexion quant à la refonte des processus d’identification sur Twitter, à commencer par la vérification et nous demandons au public de partager leurs retours quant à cette ébauche de notre politique de vérification. Demander le retour des utilisateurs est une part importante dans nos processus de développement de nos règles parce que nous voulons nous assurer que, en tant que service ouvert, nos règles reflètent justement les voix de celles et ceux qui utilisent Twitter.”

Pour le moment, Twitter va se concentrer sur la vérification des individus et des entreprises qui rentrent dans les catégories suivantes : gouvernement, entreprises, marques et organisations à but non lucratif, presse, divertissement, sports, activistes, organisateurs et autres influenceurs. L’entreprise précise aussi que, outre cette très populaire petite marque bleue, elle réfléchit à d’autres signes distinctifs qui permettraient d’aider les utilisateurs à s’identifier de diverses manières.