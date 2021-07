Twitter pourrait finalement implémenter le service Connexion avec Apple

Twitter travaille à l'implémentation du service Connexion avec Apple. Une découverte que l'on doit à la chercheuse Jane Manchun Wong.

Apple propose depuis quelque temps maintenant un service très utile au quotidien baptisé Connexion avec Apple. Cela permet d’unifier ses comptes sur les services web, en passant uniquement par l’Apple ID. Simple, rapide, efficace et sécurisé. Aujourd’hui, il semblerait que Twitter travaille à l’implémentation de ce service.

Vous voulez vous inscrire sur Twitter ? Contrairement à de nombreux autres services populaires qui permettent de s’inscrire via Facebook ou Google, Twitter ne permet pas ce genre de chose. Les choses pourraient cependant changer très bientôt. En effet, selon la chercheuse Jane Manchun Wong, l’entreprise travaillerait à implémenter le service Connexion avec Apple.

Une nouveauté très appréciable pour le respect de la vie privée

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Connexion avec Apple est une fonctionnalité qui a fait son apparition avec iOS 13 en 2019. Il s’agit d’une alternative pour créer des comptes, comme ce qui existe déjà depuis longtemps avec Google ou Facebook, si ce n’est que, cette fois, vous pouvez ne pas utiliser votre véritable adresse email. Vous pouvez décider d’utiliser une adresse générée par Apple pour préserver encore davantage votre vie privée.

Dans les captures d’écran partagées par Jane Manchun Wong, il semblerait que non seulement Twitter envisage de permettre l’inscription via Apple mais aussi via Google. Depuis le mois dernier seulement, nous voyons apparaître des indications que l’inscription via Google devrait arriver, ces captures d’écran viennent confirmer la chose, en ajoutant la mention du service Connexion avec Apple.

Pour l’heure, nul ne sait quand ces nouveautés seront accessibles au grand public, mais si vous mettez un point d’honneur à préserver votre vie privée en ligne, alors cela pourrait intéresser. À suivre ! Espérons par ailleurs que Connexion avec Apple se démocratise sur le web.