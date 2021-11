Twitter pour iOS se dote d’un nouveau bouton de recherche dans les profils

Twitter sur iOS introduit un bouton de recherche sur les profils pour rechercher directement parmi les tweets de l'utilisateur.

Twitter est une plate-forme qui peut sembler simpliste, de par le fait que les fonctionnalités restent limitées, mais trouver le bon équilibre pour proposer une expérience utilisateur parfaite n’est pas une mince affaire. C’est un travail quotidien, qui s’obtient par itération, en testant de nouvelles fonctionnalités régulièrement. Sur iOS, un nouveau bouton fait son apparition sur le profil des utilisateurs.

Twitter permet à ses utilisateurs de tweeter et retweeter ce qu’il veut, ce qui l’intéresse et tout le reste d’ailleurs. Ce faisant, le fil d’actualité d’un utilisateur peut très rapidement devenir pour le moins confus et difficile à suivre, d’autant plus si cette personne utilise fréquemment la plate-forme et multiplie les posts.

Si vous voulez trouver un tweet précis d’un utilisateur particulier, sachez que, selon un rapport de XDA Developers, il semblerait que Twitter ait commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de recherche pour les profils utilisateur. Dans l’application, les utilisateurs devraient ainsi voir un bouton de recherche sur la page d’un profil (y compris la sienne).

pour rechercher directement parmi les tweets de l’utilisateur

Ce bouton permet de rechercher parmi les tweets rattachés précisément à l’utilisateur en question plutôt que d’avoir à rechercher parmi tous les messages publiés sur Twitter pour trouver ce que l’on veut. Si vous ne voyez pas encore la fonctionnalité, faites preuve de patience. Comme c’est souvent le cas, il est fort probable que le déploiement se fasse par vagues. Certains y ont déjà accès, d’autres non. Dans tous les cas, elle devrait arriver d’ici peu.

Ceci étant dit, il ne s’agit pas là d’une nouvelle fonctionnalité à proprement parler. Twitter permet déjà de rechercher des tweets d’un utilisateur en particulier, mais il faut pour ce faire utiliser le raccourci “From:<<Username>>”. Et qui dit raccourci dit fonctionnalité que tout le monde ne connait pas nécessairement. Avec ce bouton de recherche dédiée, l’opération sera plus facile. Si vous ne voyez pas encore le bouton et que vous voulez trouver un tweet d’un utilisateur en particulier, vous pouvez utiliser le raccourci.