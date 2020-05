Twitter permet enfin de créer des tweets planifiés

Les media sociaux permettent de partager très simplement vos pensées, vos opinions et tout autre contenu que vous souhaitez rendre plus ou moins public. Un bon moment d’informer sur votre humeur du moment. Mais Internet n’oublie jamais. Les mots que l’on peut dire ne peuvent être effacés. Twitter offre aujourd’hui la possibilité de planifier ses tweets. Autrement dit, il devient possible de différer la publication pour prendre le temps de la réflexion sur un tweet.

Si vous décidez finalement de ne pas publier ledit tweet, il suffit d’annuler la publication ou, plus simplement, de procéder aux modifications de votre choix. Cette fonctionnalité sera aussi très intéressante pour les marques et les entreprises qui veulent faire des annonces. Il devient possible de planifier une annonce à une date et une heure précise. Voilà qui devrait soulager le travail des responsables des media sociaux qui le font actuellement manuellement.

Malgré les débats incessants autour du bouton d’édition, fonctionnalité que Twitter a toujours refusé de mettre en place, arguant à juste titre ou non que l’idée même des tweets est de proposer une vision instantanée de nos pensées, la plate-forme a mis en place un certains nombre de solutions pour offrir des garde-fous aux utilisateurs avant d’appuyer sur ce fameux bouton Envoyer.

Outre l’ajout de cette fonctionnalité de planification, Twitter introduisait il y a peu une fonction permettant de détecter des mots ou des phrases qui pourraient être néfastes pour les autres. La plate-forme demande le cas échéant si vous êtes sûr(e) de vouloir publier le tweet ou non. Autant de fonctionnalités visant à vous éviter de publier un tweet que vous pourriez regretter et de fait, à limiter l’intérêt du bouton Éditer.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020