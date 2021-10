Twitter permet désormais de supprimer des abonnés depuis son profil

Si vous avez un profil Twitter public, cela signifie que quiconque dispose d’un compte Twitter peut vous suivre et voir vos tweets. Parfois, les gens qui vous suivent ne sont que des trolls qui veulent vous harceler ou des bots qui ne font que spammer et qui sont parvenus à passer outre les systèmes de détection de la plate-forme. Comment faire alors pour les supprimer ?

Jusqu’à présent, il fallait soit passer son compte Twitter en privé, soit se débarrasser des nuisibles en les bloquant. Cependant, bloquer une personne peut parfois avoir des conséquences négatives. Ladite personne peut alors simplement créer un nouveau compte pour vous harceler ou faire en sorte que ses propres abonnés viennent à leur tour vous harceler en postant sur votre fil. Mais tout cela devrait changer.

Twitter vient d’annoncer avoir commencé à déployer un nouvel outil web qui permet aux utilisateurs de supprimer des abonnés depuis leur profil sans avoir à les bloquer. L’entreprise avait commencé à tester tout ceci le mois dernier, il semblerait que ces tests aient été concluants puisque le déploiement est désormais lancé.

Il y a cependant quelques inconvénients à cette fonctionnalité. En effet, si l’utilisateur malintentionné cherche votre profil et voit qu’il ne vous suit plus, il pourra vous suivre de nouveau, à moins que vous ne décidiez de passer votre compte en privé. Twitter explique qu’il ne notifie pas les utilisateurs qui ont été ainsi supprimés des abonnés mais il faut reconnaître que quelqu’un de déterminé à vous espionner ou vous harceler ne mettra pas longtemps à se rendre compte de ce qu’il s’est passé.

Cela étant dit, c’est une option supplémentaire au blocage, alors peut-être que certains utilisateurs pourraient la trouver utile. Quoi qu’il en soit, si vous ne la voyez pas, faites preuve de patiente, ce sera bientôt le cas.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021