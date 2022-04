Twitter permet de se “démentionner” d’une conversation

Twitter est une plate-forme simple d’utilisation, ne proposant pas énormément de fonctionnalités, restant même très basique, diront certains, mais qui n’a de cesse de procéder par itération pour améliorer l’expérience utilisateur. Cela passe souvent par le test de nouvelles options, légères mais parfois très utiles. C’est le cas aujourd’hui avec une fonction qui pourrait être très intéressante dans certains cas, à savoir la possibilité de se retirer soi-même d’une conversation.

Twitter n’a peut-être pas (encore) de bouton “modifier”, mais elle teste actuellement une autre fonctionnalité très pratique au quotidien, notamment pour les comptes les plus populaires. La plate-forme sociale déploie en effet une fonctionnalité qui permet de se “démentionner”, autrement dit, de se retirer des mentions, d’une conversation. À l’heure actuelle, il ne s’agit que d’un test, et seuls les utilisateurs de la version web peuvent en profiter, et cliquez sur l’option “quitter cette conversation” depuis les options d’un tweet s’ils souhaitent ne plus être notifiés à chaque fois que quelqu’un répond à ladite conversation.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible à certains utilisateurs uniquement à partir d’aujourd’hui, selon Twitter. Nul ne sait si cette option sera déployée à grande échelle et encore moins quand. Impossible aussi de savoir si elle sera proposée dans les applications mobiles. Dans sa forme présente, en tous les cas, le texte de la mention reste présent, le système n’envoie simplement plus de notifications à l’utilisateur qui s’est retiré.

L’entreprise a testé et/ou déployé un certain nombre de fonctions pour préserver les mentions, y compris un mode de sécurité anti-harcèlement qui vient bloquer automatiquement les utilisateurs malintentionnés. Ceci, cependant, devrait être bien plus pratique au quotidien. Les utilisateurs de Twitter se retrouvent souvent avec des mentions non sollicitées de la part de proches, spammers et autres. Cette option leur offrira davantage de contrôle quant à leur participation ou non à une conversation.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022