Twitter permet de faire des dons en Ethereum

L’année dernière, Twitter annonçait son intention d’introduire une fonctionnalité permettant de faire des dons. Les utilisateurs pourraient alors donner de l’argent à leurs créateurs préférés, de la même manière que l’on fait des dons à ses streamers préférés sur Twitch. Aujourd’hui, la plate-forme de microblogage annonce qu’elle prend en charge les dons en Ethereum. La crypto-monnaie vient en sus du bitcoin, qui lui est pris en charge depuis l’année dernière.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, cette fonctionnalité de dons sur Twitter permet aux créateurs de bénéficier d’une nouvelle source de revenus. Si vous suivez un créateur sur Twitter, que vous appréciez son travail et ses publications et que vous souhaitez lui offrir votre aide, vous pouvez lui faire un don. Il s’agit là d’une opération tout à fait unique, que vous pouvez répéter à l’envie, autant de fois que vous le désirez, avec des montants variables.

L’extension de la prise en charge pour les crypto-monnaies n’est pas une surprise dans la mesure où l’entreprise a déjà plusieurs fois montré son intérêt pour la blockchain. Il y a quelque temps, Twitter avait annoncé que les utilisateurs abonnés au service Blue pouvaient afficher leurs NFT en tant qu’images de profil.

Cela étant dit, il sera intéressant de voir combien de personnes utilisent effectivement les dons en crypto-monnaies. En effet, dans la mesure où ces monnaies numériques sont très volatiles, avec une valeur qui peut fluctuer grandement en quelques heures, la valeur en équivalent fiat d’un don va, elle aussi, grandement fluctuer…

Une chose est sûre, Twitter semble bien décidé à embrasser les technologies de la blockchain, et pas uniquement les crypto-monnaies. Espérons qu’elle leur trouve des cas pratiques intéressants pour aller au-delà du simple “effet de mode”, si l’on peut dire. À suivre !

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?

Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.

No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022