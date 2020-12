Twitter pense être en mesure de comprendre votre sens de l’humour

L'avènement des media sociaux a amené de nouvelles préoccupations dans la gestion des plates-formes. Notamment celle, très délicate, de la modération du contenu.

On trouve aujourd’hui énormément de choses sur le web. Avec l’avènement des media sociaux, les opinions personnelles se sont grandement multipliées. Ce qui n’est pas un problème en soi, encore faut-il pouvoir évaluer la dangerosité de ces contenus. Ou a contrario la légèreté de ces contenus. C’est sur ce dernier point que Twitter annonce avoir travaillé aujourd’hui.

Twitter s’attèle à comprendre votre sens de l’humour

L’Internet est plein de tout un tas d’informations. Certaines, comme les actualités, peuvent être déprimantes si l’on suit tout ce qui se passe autour de nous. Pour cette raison, il est toujours appréciable de temps à autre de pouvoir rire. Ou tout du moins de profiter de contenus plus légers. Twitter pense aujourd’hui être en mesure de vous présenter des tweets que vous pourriez justement trouver drôles.

La plate-forme de microblogage a annoncé une nouvelle fonctionnalité de personnalisation dont l’objectif est de chercher et de vous afficher des tweets drôles pour vous. Reste que chacun a sa propre notion du caractère “drôle”, chacun a un sens de l’humour différent. Ce qui est drôle et/ou léger pour l’un pourrait ne pas l’être pour l’autre et vice versa, mais Twitter affirme avoir trouvé le moyen d’évaluer justement votre perception de l’humour en analysant les tweets que vous avez aimés et retweetés par le passé.

pour vous proposer des tweets drôles

Dans une certaine mesure, c’est assez similaire au fil d’actualité personnalisé qui vous montre les tweets qui pourraient vous intéresser. Et c’est quelque chose que de nombreuses plates-formes sociales, comme Facebook et Instagram, ont déjà fait mais il est intéressant d’apprendre que Twitter veut l’appliquer aujourd’hui à une catégorie assez spécifique qu’est celle de l’humour.

Selon la directrice produit chez Twitter Isabella Turchetta, “pour alimenter des Topics comme les Tweets Drôles, nous devons pouvoir comprendre les émotions derrière les tweets. Alors, pour la toute première fois, nous utilisons un modèle de machine learning qui comprend les émotions nuancées en apprenant via les emoji notamment pour être capable d’une meilleure compréhension de ce que les gens peuvent penser être drôle.”