Twitter officialise l’arrivée prochaine de ses Super Followers

Twitter réfléchit depuis longtemps à monétiser sa plate-forme autrement que par la publicité. Voici aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui va précisément en ce sens.

Cela fait de nombreuses années maintenant que Twitter souhaite réduire sa dépendance aux publicités dans ses revenus. De nombreuses pistes ont été étudiées au fil du temps. Aujourd’hui, la plate-forme de microblogage semble avoir trouvé. Voici en tous les cas une nouvelle fonctionnalité qui fera bientôt son entrée, les Super Followers.

Twitter officialise les Super Followers pour monétiser sa plate-forme

Cela fait donc assez longtemps que Twitter cherche des moyens de monétiser sa plate-forme et il se pourrait que ses équipes aient enfin trouvé une manière de procéder avec une nouvelle fonctionnalité payante baptisée Super Followers. Avec cette nouvelle option, les utilisateurs de Twitter pourront faire payer leurs abonnés pour leur offrir un accès à des contenus exclusifs, comme des tweets, des photos, des vidéos et bien davantage.

La date de déploiement reste encore inconnue

Et si cette fonctionnalité vous semble familière, c’est parce que vous l’avez effectivement déjà vu quelque part. C’est quelque chose que Google a implémenté sur YouTube. Les internautes peuvent s’abonner à une chaîne et payer une certaine somme pour “rejoindre” cette chaîne et débloquer un certain nombre de choses, principalement des contenus vidéo, mais aussi des sessions de questions/réponses, etc.

Selon le communiqué de Twitter, cette fonctionnalité serait un moyen pour les créateurs et autres éditeurs de gagner de l’argent directement grâce à leurs abonnés. Et il ne fait aucun doute que Twitter prendra une commission sur ces transactions. Ce modèle n’est pas nouveau. Par le passé, nous avons déjà vu comment les créateurs peuvent tirer parti d’une plate-forme comme Patreon pour gagner de l’argent, et parfois même vivre de leur passion.

Pour l’heure, nul ne sait quand Twitter lancera cette fonctionnalité de Super Followers ni quelle commission la plate-forme prélèvera mais Twitter a plusieurs fois laissé entendre la possibilité d’un système d’abonnement payant. Ce n’est pas vraiment surprenant d’apprendre cette fonction de Super Followers.