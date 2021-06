Twitter : les super-abonnés pourraient arriver bientôt sur la plate-forme

Twitter travaille à mettre sur pied d’autres sources de revenus pour être moins dépendant de la publicité. Tout récemment, la plate-forme officialisait son abonnement payant Twitter Blue. Et voici aujourd’hui qu’une autre fonctionnalité payante fait parler d’elle, les super-abonnés. Explication.

La semaine dernière, Twitter activait enfin, après de longs mois de rumeurs en tous genres, son service d’abonnement payant. Cela étant dit, il semblerait que l’entreprise n’en ait pas terminé avec ses efforts de monétisation. Selon un rapport de la chercheuse Jane Manchun Wong, la plate-forme préparerait déjà le lancement de sa prochaine fonctionnalité payante, à savoir les Super-Abonnés.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les super-abonnés sont une fonctionnalité que Twitter avait annoncé pour la première fois en février dernier. Cela permet aux utilisateurs de monétiser leur compte Twitter et de créer des tweets qui resteraient cachés derrière un “mur payant”, autrement dit, qui ne seraient visibles qu’en payant. Et très probablement que Twitter prendrait une commission au passage. Selon la découverte de Jane Manchun Wong, l’accès à cette fonctionnalité serait soumis à certaines conditions : il faudrait notamment avoir au moins 10 000 abonnés, avoir publié 25 tweets dans les 30 derniers jours et être âgé de plus de 18 ans.

Parmi les fonctionnalités que les utilisateurs peuvent offrir à leurs super-abonnés, on retrouverait les labels, une petite décoration visuelle permettant de se différencier des simples abonnés. Ceci étant dit, il semblerait que Twitter ne laisse pas quiconque créer un tel compte. Il faudrait, pour ce faire, soumettre une demande à la plate-forme en précisant le genre de contenu qui serait créé et espérer obtenir l’autorisation.

Et si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal. D’autres plates-formes, comme YouTube, disposent de fonctionnalités similaires, les utilisateurs pouvant créer du contenu spécial accessibles uniquement via un abonnement pour soutenir les revenus des créateurs. Nul ne sait quand cette fonctionnalité sera lancée sur Twitter. À suivre !

Twitter is working on Super Follows application

Requirements:

– Have at least 10000 followers

– Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

– Be at least 18 years old

notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 6, 2021