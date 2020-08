Twitter : les abonnés payants pourraient avoir accès à des fonctionnalités spéciales

Il y a quelques jours, le PDG de Twitter Jack Dorsey confirmait que l’entreprise réfléchissait à la possibilité de créer un modèle d’abonnement payant pour sa plate-forme de media social. Cette information faisait suite à plusieurs rapports évoquant des revenus publicitaires en baisse. Twitter cherche de nouvelles sources de revenus, et les abonnements payants pourraient être une solution.

Cela étant dit, la question se pose de savoir, dans un premier temps, qui pourrait payer pour un tel abonnement à Twitter ? Il semblerait que Twitter ait quelques idées pour vendre de tels abonnements. Cela passerait par l’accès à des fonctionnalités spéciales, des fonctionnalités réservées à celles et ceux qui paient justement cet abonnement. Selon un tweet du journaliste Andrew Roth, parmi les fonctions proposées, on retrouverait la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet dans les 30 secondes.

Est aussi notamment évoquée la possibilité de publier du contenu vidéo plus long. Les utilisateurs payants pourraient envoyer des vidéos 5 fois plus longues qu’actuellement. Il y aurait aussi des fonctions davantage orientées vers une utilisation professionnelle, comme la possibilité de publier des offres d’emplois ou de réaliser des recrutements. Il serait aussi possible de donner aux utilisateurs de votre choix un accès au compte Twitter de l’entreprise, en leur donnant des rôles bien définis. Sans devoir transmettre donc les identifiants complets du compte.

Il se murmure aussi qu’il serait possible d’aller plus loin dans la personnalisation du thème Twitter. Des badges spéciaux pourraient aussi faire leur apparition pour montrer à quelle organisation un utilisateur appartient. Les réponses automatiques pourraient aussi être de la partie…

Toutes ces fonctionnalités sont de l’ordre du possible. Nul ne sait si elles seront toutes accessibles, encore moins quand et à quel prix. Une chose est sûre, Twitter a fait parvenir un sondage sur le sujet, pour évaluer ce que les utilisateurs aimeraient avoir s’ils venaient à payer un abonnement payant. Et d’ailleurs, cet abonnement payant n’a pas encore été confirmé officiellement. Jack Dorsey a seulement déclaré qu’il s’agissait d’une possibilité pour générer des revenus. Difficile de savoir si la plate-forme poursuivra dans cette voie ou non. À suivre !

After CEO Jack Dorsey confirmed Twitter is exploring a subscription model, the company is conducting user surveys on what type of features they'd like to see in such a service.

Undo send, special badges for profiles and advanced analytics are among the features being considered. pic.twitter.com/hL6T8sdI0s

