Twitter : le rachat par Elon Musk est temporaire suspendu

Début mai, Twitter avait estimé que les comptes faux ou spam représentaient moins de 5% de ses utilisateurs actifs quotidiens pouvant être monétisés. Dans l’attente de détails étayant ces données chiffrées, le multimillionnaire Elon Musk a mis son acquisition du réseau social à l’oiseau bleu temporairement en attente. A noter qu’il devra payer une indemnité de résiliation d’un milliard de dollars s’il se retire.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022