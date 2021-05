Twitter : le programme de certification pourrait faire son retour la semaine prochaine

Pouvoir faire certifier son compte sur les réseaux sociaux est une fonctionnalité très intéressante pour les comptes publics, qu’il s’agisse de celui d’une personnalité célèbre ou d’une entreprise. Cela permet d’éviter l’usurpation d’identité, notamment. Twitter fut l’un des premiers à proposer une telle option. Le programme de certification avait plus ou moins disparu, suite à des soucis divers. Il pourrait faire son retour la semaine prochaine.

Comme sur la plupart des plates-formes de media sociaux aujourd’hui, Twitter dispose d’une fonctionnalité de vérification permettant aux utilisateurs qui pourraient avoir besoin d’un compte certifié de prouver leur identité. Cela concerne principalement les hommes politiques, les entreprises/marques, les journalistes, les chercheurs, etc. En procédant ainsi, avec un compte vérifié, cela vient donner davantage de poids aux différents tweets desdits comptes.

Twitter avait suspendu son programme l’année dernière en promettant que celui reviendrait cette année. Et selon la chercheuse Jane Manchun Wong, la plate-forme pourrait le relancer dès la semaine prochaine. La chercheuse affirme que plusieurs sources lui auraient annoncé que le programme serait de nouveau disponible dans les prochains jours, ce qui est une bonne chose pour celles et ceux qui souhaitent voir leur compte certifié.

Cela étant dit, le processus sera quelque peu différent. Les utilisateurs pourront désormais faire eux-mêmes la demande de certification à Twitter via un simple formulaire pour se faire certifier. Si l’on en croit les captures d’écran partagés par Jane Manchun Wong, il s’agira de fournir des preuves de votre identité, de votre profession, des liens vers des articles de sources réputées qui vous mentionnent, etc.

Et toutes les demandes ne seront pas honorées. Cependant, le fait d’avoir ouvert, et automatisé de la sorte, le processus devrait simplifier grandement la chose. Les utilisateurs devraient ainsi avoir moins de mal à faire certifier leur compte. Impossible de confirmer que la fonctionnalité arrivera bien la semaine prochaine mais si vous attendez depuis longtemps de faire certifier votre compte, vous pourrez probablement en faire la demande d’ici peu.

I was told by multiple sources that Twitter plans to launch the new self-served Verification Request form next week https://t.co/vI4q63WwJe

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 13, 2021