Twitter : le PDG Jack Dorsey donne $1 milliard pour lutter contre le coronavirus

Avec un don représentant 28% de sa fortune, l'entrepreneur est le plus généreux des philanthropes pendant la pandémie du coronavirus… et l'un des plus grands donateurs, toutes périodes confondues.

Jack Dorsey a co-fondé Twitter avec Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass en 2006, et est resté à la tête du réseau social jusqu’en 2008. On peut toujours retrouver le tout premier tweet à cette adresse. De 2008 à 2011, Williams était le patron de l’entreprise, puis ce fut Dick Costello de 2011 à 2015. Dorsey signait son retour au poste de P.-D.G. grâce notamment au succès d’une de ses start-up, Square, fondée en 2009. Celle-ci est une plateforme qui permet aux petites entreprises d’accepter les paiements par carte de débit et de crédit à partir d’un appareil mobile appelé Square, petit carré qui se fixe à un iPhone, iPad, iPod Touch ou appareil Android par l’intermédiaire de la prise casque, également capable d’envoyer des reçus numériques par SMS ou e-mail. Selon Forbes, 85% de sa valeur nette vient de ses quelques 60 millions d’actions dans Square, tandis que sa participation de 2% dans Twitter ne représente que 11% de sa valeur nette.

Un don hors du commun…

Aujourd’hui le CEO des deux entreprises a annoncé faire un don exceptionnel de 1 milliard de dollars de capitaux propres à travers Start Small LLC, pour financer la lutte contre le nouveau coronavirus. Une fois que celle-ci prend fin, il dédiera le reste des ressources à la santé et l’éducation des filles, ainsi qu’au UBI ou revenu de base universel. L’ensemble des flux monétaires pourra être suivi à partir d’une plateforme, pour plus de transparence. Dorsey est peut-être milliardaire, mais sa fortune provient de ses actions, et il cède aujourd’hui 28% de sa valeur nette, comme il le précise lui-même.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

… à partir d’actions Square

Il explique par ailleurs qu’il possède moins d’actions dans Twitter que Square, d’où la logique de sa décision. S’il est milliardaire comme d’autres figures de proue de la technologie, il pèse bien moins lourd que Mark Zuckerberg, patron de Facebook, Bill Gates, ancien patron de Microsoft ou Jeff Bezos, à la tête d’Amazon. Il a par ailleurs toujours renoncé au salaire lié à son poste.