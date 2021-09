Twitter lance une nouvelle fonctionnalité pour se protéger du harcèlement

Twitter introduit un Mode Sécurité pour lutter contre le harcèlement. Une fois activé, les comptes gênants seront automatiquement bloqués temporairement.

Si les réseaux sociaux sont globalement une bonne chose, ceux-ci souffrent malheureusement d’un certain nombre de travers dont il est difficile de se débarrasser. Il s’agit principalement de comportements humains toxiques, comme le harcèlement ou, plus généralement, le trolling. Cela peut être très nuisible, voire très dangereux pour les personnes physiques derrière les comptes visés. Twitter introduit aujourd’hui un Mode Sécurité pour limiter les dégâts.

Twitter introduit un Mode Sécurité pour lutter contre le harcèlement

Avoir un profil sur réseaux sociaux signifie presque toujours de devoir gérer des commentaires et autres messages provenant de parfaits inconnus. Certains sont sympathiques, d’autres nettement moins. Et parfois, cela tourne au harcèlement. Cela fait malheureusement “partie du jeu”, si l’on peut dire, dans la mesure où le compte est public. A fortiori s’il est très populaire. Mais cela ne signifie pas que vous deviez laisser faire.

Une fois activé, les comptes gênants seront automatiquement bloqués temporairement

Et si vous utilisez Twitter, sachez que la plate-forme vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité baptisée Mode Sécurité. Selon le communiqué, “le Mode Sécurité est une fonctionnalité qui permet de bloquer temporairement des comptes, pendant sept jours, si ceux-ci utilisent un langage blessant – comme des insultes ou des remarques haineuses – ou envoient des réponses ou mentions répétitives et non sollicitées. Lorsque la fonctionnalité est activée dans vos Paramètres, nos systèmes évalueront les risques d’engagement négatif des comptes qui interagissent avec vous en considérant tant le contenu des tweets que les relations entre l’auteur du tweet et celui qui répond.”

L’entreprise précise par ailleurs que les comptes avec lesquels vous interagissez fréquemment ne seront pas bloqués. Autrement dit, vous pourrez toujours insulter vos proches sur Twitter, leurs comptes ne seront pas bloqués.

Twitter offre un certain nombre d’options pour se protéger contre le harcèlement. L’une d’entre elles est de passer son compte en privé, mais l’avantage du Mode Sécurité, c’est que vous n’aurez pas besoin de faire quoi que ce soit de votre côté, mis à part activer ledit mode, évidemment, et les algorithmes de Twitter s’occuperont du reste.