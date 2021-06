Twitter lance officiellement son abonnement Twitter Blue

L'abonnement payant Twitter Blue fait officiellement son apparition. Les utilisateurs d'Australie et du Canada peuvent en profiter dès à présent. Présentation.

Cela fait longtemps, très longtemps, que l’on sait que Twitter réfléchit à trouver des moyens de monétiser sa plate-forme autrement que par la publicité. L’une des solutions était apparemment celle d’un abonnement payant permettant de profiter de fonctionnalités avancées. Cet abonnement, baptisé Twitter Blue, fait aujourd’hui officiellement son apparition.

L’abonnement Twitter Blue est officiel

La semaine dernière, nous apprenions que Twitter préparait le lancement de son nouveau service via abonnement baptisé Twitter Blue. Pour celles et ceux qui étaient impatients de découvrir de quoi il s’agit précisément, sachez que Twitter Blue vient d’être lancé officiellement. Les utilisateurs résidant au Canada ou en Australie peuvent y souscrire dès maintenant, moyennant 3,49 $ canadiens ou 4,49 $ australiens, et profiter des fonctionnalités exclusives.

et déjà disponible en Australie et au Canada

Selon le communiqué de Twitter, “nous avons écouté les gros utilisateurs de Twitter, vraiment les plus gros utilisateurs, et ceux-ci nous ont dit que nous ne proposions pas toujours les fonctionnalités qui répondaient à leurs besoins. Ceci est sur le point de changer. Nous avons bien entendu ces retours et nous développons une solution qui offrira exactement à ces utilisateurs de Twitter ce qu’ils attendent : un accès à des fonctionnalités et récompenses exclusives pour faire passer l’expérience Twitter à un autre niveau.”

Parmi les fonctionnalités, on citera la possibilité d’annuler un tweet, ce qui laisse aux utilisateurs jusqu’à 30 secondes pour annuler et procéder à des modifications. Les abonnés auront aussi accès à des icônes personnalisables, un Mode Lecteur pour mieux se concentrer pendant la lecture des longs tweets, un dossier marque-pages pour les tweets favoris et bien davantage.

Pour l’heure, il semblerait que Twitter Blue soit uniquement disponible en Australie et au Canada mais il y a fort à parier que l’abonnement finisse par être proposé dans d’autres pays. La plate-forme n’a cependant pas encore précisé où ni quand. À suivre !