Twitter : la sélection de texte bientôt (enfin) possible dans l’app Android

La sélection de texte dans les tweets arrive bientôt sur l'app Twitter Android. Une fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur iOS.

Il existe aujourd’hui deux principaux écosystèmes applicatifs mobiles, à savoir Android et iOS. Pour les développeurs d’applications, cela signifie deux fois plus de développement (la majeure partie du temps). Pour certains, il faut faire un choix, privilégier un OS ou un autre. Les grandes entreprises, elles, ont les ressources pour développer sur les deux systèmes. Cela étant dit, parfois, une version est préférée à l’autre. C’est le cas de Twitter pour iOS, la version Android étant moins complète.

L’application Twitter pour Android a toujours été quelque peu à la traîne par rapport à sa variante iOS, et ce depuis des années, mais, sur un point précis tout du moins, les deux clients seront bientôt sur un pied d’égalité. Dans un tweet découvert par Android Police, on apprend que Jane Manchun Wong, bien connue pour fouiller dans les codes sources des apps et services à la recherche de futures fonctionnalités, explique que Twitter travaille à la possibilité de permettre la sélection de texte dans les tweets aux utilisateurs de l’app Android. Une opération que peuvent effectuer les utilisateurs du client iOS depuis très, très longtemps.

Une fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur iOS

Cette découverte avait tout d’abord conduit à une certaine confusion parmi les utilisateurs Android dans la mesure où certains appareils permettent déjà de sélectionner du texte dans les tweets. Par exemple, les smartphones Google Pixel disposent d’une fonctionnalité baptisée Overview Selection qui permet de sélectionner du texte sur n’importe quel écran pour le copier-coller où on le souhaite, mais comme l’ancien rédacteur de XDA Developers et expert Android Mishaal Rahman l’explique, cet outil n’est pas disponible partout. “Mis à part sur les Google Pixel, je ne sais pas si d’autres appareils ont cette fonctionnalité”, expliquait-il dans une réponse à une question d’un développeur qui pensait que Twitter permettait déjà de sélectionner du texte sur Android.

Nul ne sait cependant quand Twitter a l’intention de déployer cette fonctionnalité à tous les utilisateurs Android. Engadget a contacté l’entreprise sur le sujet, celle-ci n’a pas encore répondu. Il est en tous les cas étrange qu’il ait fallu si longtemps à la plate-forme pour ajouter une fonction si simple. Mieux vaut tard que jamais, c’est certain, et les utilisateurs Android seront certainement ravis d’en profiter.