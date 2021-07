Twitter : la connexion via Google arrive en version bêta

Twitter a lancé la connexion via Google en bêta sur la version Android de son application. Bientôt déployée au grand public ?

Twitter travaille sans cesse à améliorer sa plate-forme. Cela passe par l’intégration de fonctionnalités totalement nouvelles, bien sûr, mais aussi par l’introduction de certaines options existant depuis longtemps sur d’autres services. C’est le cas actuellement de la connexion via Google, qui fait son apparition en bêta.

Twitter teste la connexion avec Google en version bêta

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Twitter testait l’implémentation de divers systèmes de connexion à son service via des plates-formes tierces comme Apple ou Google. Celles et ceux qui utilisent la version bêta de Twitter sur Android pourraient être intéressés d’apprendre que l’entreprise vient d’implémenter la fonction pour Google dans la bêta.

Bientôt accessible à tout un chacun ?

Cette nouveauté semble n’être présente que sur la bêta Android de Twitter. Autrement dit, les utilisateurs iOS ne devraient pas pouvoir en profiter, tout du moins pour l’instant. Cela étant dit, la version Android ne permet actuellement que la connexion via Google comme solution tierce. On imagine tout à fait que lorsque la version iOS aura droit à cette option, les utilisateurs pourront très certainement choisir entre Apple et Google.

Il est en tous les cas intéressant de noter que Facebook ne fait pas partie des options, et ce alors que les systèmes de connexion via Facebook sont très répandus aujourd’hui. Mais ceci n’est pas vraiment surprenant dans la mesure où Facebook et Twitter étant concurrents, en quelque sorte, sur le marché des media sociaux, cela n’aurait aucun sens de donner à Facebook encore davantage de données.

Nul ne sait quand cette nouvelle option de connexion sera déployée à tous les utilisateurs. Étant actuellement en bêta, il y a cependant fort à parier que cela arrive d’ici peu. Si vous êtes intéressé(e), vous devriez donc pouvoir en profiter bientôt. Encore un peu de patience.