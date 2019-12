Twitter interdit les images PNG animées, utilisées pour cibler les personnes photosensibles

Réseau social fort de 330 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, Twitter doit en permanence veiller à leur sécurité, et cela ne passe pas toujours par une bonne gestion des bases de données. Sans cesse confronté à de nouvelles issues, le réseau à l’oiseau bleu qui a l’habitudes des trolls ne s’attendait pas à devoir modérer un format d’image, en plus de modérer les propos haineux, racistes, sexistes ou encourageant à la violence. Pourtant depuis hier, lundi 23 décembre, il n’est plus possible de téléverser des images au format APNG, pour Animated PNG.

Celles-ci, peu courantes, sont semblables à des GIFs, à l’exception près qu’elles n’attendent pas l’autorisation de l’utilisateur pour se lancer, et peuvent être envoyées en plusieurs exemplaires dans un seul tweet. Alors que l’autoplay est par défaut désactivé sur Twitter, l’utilisateur devant interagir directement avec un média pour lancer sa lecture, les APNG contournaient cette règle. Si peu de personnes mal intentionnées ont décidé d’en faire une arme contre les personnes photosensibles, Twitter opère en prévention en renforçant ses règles.

Les tweets contenant des images APNG existantes ne seront pas supprimés de la plateforme, mais seuls les GIF pourront désormais animer des images. Lors du mois de sensibilisation à l’épilepsie, le compte Twitter de la Fondation Epilepsy a été ciblé par des hashtags associés à des images clignotantes. The Verge rapporte que depuis 2016, après l’attaque du journaliste Kurt Eichenwald à l’aide d’une image animée clignotante ayant causé une crise, une telle image peut être considérée comme une arme mortelle.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019