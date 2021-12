Twitter interdit de poster des photos de tiers sans leur consentement

Twitter permet à ses utilisateurs de publier des photos, dans la mesure où celles-ci ne viennent pas violer les conditions d’utilisation de la plate-forme. Cela étant dit, il s’avère que ces conditions s’étendent aujourd’hui aux photos de personnes. C’est tout du moins ce que l’on apprend dans une annonce officielle faite par Twitter. Dans cette dernière, il est dit que la plate-forme veut désormais empêcher les utilisateurs de poster des photos d’autres personnes sans avoir leur consentement explicite.

Selon le communiqué officiel : “Cette mise à jour de nos conditions viendra aider à limiter les mauvaises utilisations des media pour harceler, intimider et révéler l’identité des individus, ce qui impacte de manière disproportionnée les femmes, les militants, les dissidents et les membres des communautés minoritaires.” L’entreprise précise que les photos prises par les particuliers pendant des événements publics ne violent le plus souvent pas ces nouvelles conditions. Autrement dit, cela concerne principalement les photos prises en privé.

Par ailleurs, il ne semble pas que Twitter ait décidé de partir à la chasse à toutes les photos postées sur sa plate-forme pour vérifier lesquelles violent effectivement ces nouvelles conditions. L’entreprise préfère, pour le moment tout du moins, se reposer sur les signalements des utilisateurs et étudier ces derniers manuellement. Autrement, même si une image est signalée, il reste possible qu’elle ne soit pas supprimée de la plate-forme.

L’entreprise précise ainsi notamment : “Nous prendrons en considérons plusieurs éléments dont le fait que l’image soit disponible publiquement ou non et/ou qu’elle soit couverte par les journalistes – ou si une image particulière et le texte l’accompagnant ajoute aux échanges publics – et qu’elle soit partagée dans l’intérêt public ou que cela ait du sens pour la communauté.”. Autrement dit, il y aura une analyse humaine pour évaluer la situation et décider si oui ou non, la publication de cette photo enfreint les règles.

Sharing images is an important part of folks' experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021