Twitter : “Fleets”, sa version de Stories, passe en phase de test

Pour retenir et attirer de nouveaux utilisateurs, le site à l'oiseau bleu teste couramment de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date, Fleets, est une version revisitée des "Stories" de Snapchat.

Réseau social aux 275 millions d’utilisateurs, Twitter innove rarement, car son modèle simpliste de micro-blogging fonctionne à merveille depuis plus d’une décennie. Le bouleversement le plus significatif qu’a connu le site est l’augmentation du nombre de caractères d’un tweet qui est passé en 2017 de 140 à 280 caractères, pour communiquer sur de plus longs formats. Les fils de discussion, qui permettent par exemple de relayer un récit ou une actualité en plusieurs parties, de donner son avis, ont eux permis de créer des conversations plus longues sur le réseau social. Une nouveauté n’est jamais cependant très loin, Twitter ayant l’habitude de tester de nouvelles fonctionnalités sur des zones géographiques réduites. On apprend aujourd’hui par TechCrunch que le Brésil sera le laboratoire d’essai de Fleets, une fonctionnalité similaire aux Stories de Snapchat.

Des contenus éphémères

Ainsi les brésiliens auront la possibilité de publier des contenus éphémères sur le réseau social — ceux-ci disparaîtront après 24 heures. Cependant, contrairement aux tweets, les Fleets ne peuvent recevoir de J’aime, de Réponses ou de Retweets. De même, ils apparaissent uniquement sur le profil des utilisateurs, et sont consultables même si vous n’en suivez pas un. Les Fleets n’apparaîtront pas dans Recherche ou Moments, et ne peut pas être intégrés sur un site Web externe.

Un des derniers acteurs à s’essayer aux Stories

Lors du CES 2020 qui s’est tenu en janvier à Las Vegas, le réseau social a fait savoir qu’il envisage actuellement d’offrir une option pour réduire la porté d’un tweet : public, aux personnes suivants le compte uniquement, etc. À l’heure actuelle, un compte est soit privé, soit public, ce qui laisse une marge de manœuvre réduite — à moins d’avoir plusieurs comptes. Comme le précise TechCrunch, Twitter est l’une des dernières plateformes sociales à tester le format Stories. Si Snapchat a été pionnier sur le format, il est disponible sur Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, et plus. Même Spotify teste une fonction similaire, c’est dire.