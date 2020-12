Twitter fera disparaître l’application Periscope en mars 2021

Les acquisitions d'entreprises sont monnaie courante, a fortiori chez les géants. Et parfois, cela porte ses fruits, parfois non. Qui de celle de Periscope par Twitter ?

Les grandes entreprises rachètent très souvent d’autres enterprises, parfois à coups de milliards. C’est un moyen de faire avancer l’entreprise rapidement. Malheureusement, parfois, le résultat n’est pas au rendez-vous. Twitter avait racheté Periscope en 2015, pour se lancer sur le marché des diffusions en direct… L’application avait existé de manière indépendante puis le service était rapidement intégré dans l’application Twitter.

Twitter va faire disparaître Periscope des app stores

Il semblerait aujourd’hui que la plate-forme de microblogage estime que l’intégration de Periscope dans sa plate-forme soit suffisamment aboutie pour qu’il n’y ait plus besoin d’une application indépendante. Conséquence logique, celle-ci devrait bientôt disparaître.

C’est d’ailleurs précisément ce que l’entreprise vient d’annoncer via un communiqué. Dans quelques mois, l’application Periscope sera retirée des stores. Selon Twitter, “nous prévoyons de retirer Periscope des stores d’applications en mars 2021 mais plus personne ne pourra créer de nouveau compte via l’application dès le déploiement de la prochaine version. Les diffusions qui étaient partagées sur Twitter continueront d’exister via les replays et tous les créateurs de contenu pourront télécharger une archive de leurs diffusions Periscope et de leurs données avant que l’application ne disparaisse définitivement en mars 2021.”

La plate-forme estime avoir achevé son intégration

Comme Twitter le précise, la fermeture de l’application Periscope ne signifie pas que les utilisateurs ne pourront plus réaliser de lives. C’est simplement que Twitter estime avoir suffisamment et correctement intégré les fonctionnalités du cœur de métier de Periscope pour que l’application dédiée ne soit plus nécessaire. “Les capacités et l’esprit de l’équipe de Periscope tout comme son infrastructure ont déjà pénétré Twitter et nous sommes confiants dans le fait que les vidéos live ont le potentiel de toucher une audience plus large encore en étant ainsi incluses dans Twitter.”

Cela étant dit, si vous êtes un grand utilisateur de Periscope, le changement pourrait être assez déroutant, a fortiori si vous n’utilisez pas déjà Twitter. Dans le cas contraire, il faudra vous familiariser avec la plate-forme pour être prêt(e) en mars.