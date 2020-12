Twitter fait marche arrière avec son système de présentation des réponses à une discussion

La plate-forme Twitter travaille constamment à proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Cela passe par une compréhension naturelle des discussions qui y ont là. Et le moins que l'on puisse, c'est que ce n'est pas chose aisée.

La plate-forme Twitter semble plutôt simple. Un sentiment certainement ressenti parce que les fonctionnalités restent finalement peu nombreuses. Mais c’est précisément dans ce genre de situation qu’il est très difficile de proposer une expérience utilisateur optimale. Les équipes œuvrent constamment à proposer la meilleure expérience possible, et cela n’est pas chose facile. Dernier exemple en date, les discussions et la présentation de leurs réponses.

Twitter abandonne sa présentation des réponses sous forme de thread

Il y a quelques mois, Twitter introduit sur sa plate-forme une nouvelle fonctionnalité de réponses sous forme de discussion. Les réponses à un tweet étaient désormais affichées sous forme de discussion, comme le font bon nombre d’autres plates-formes sur le web, finalement, comme Reddit. Cette nouveauté était supposée rendre plus facile la lecture, pour visualiser facilement qui a commenté quoi, qui répondait à qui, etc. Malheureusement, il semblerait que le résultat n’ait pas été à la hauteur des attentes de l’entreprise.

En effet, Twitter vient d’annoncer que cette fonctionnalité allait être retirée. Selon la plate-forme, il semblerait que de nombreux utilisateurs viennent non pas simplifier les discussions mais les complexifier, il serait désormais plus difficile de les trouver et de les rejoindre. Les utilisateurs ont aussi précisé que l’on avait difficilement la précision du contexte lorsque l’on voulait répondre et qu’il faudrait avoir davantage de contrôle sur cet aspect.

et travaille déjà sur d’autres solutions

Twitter a communiqué sur le sujet, quelques mots faisant office de constat : “Ce sont vos retours qui façonnent Twitter. Nous vous avons sollicité et vous nous avez fait savoir que cette présentation des réponses ne convenait pas, qu’il était plus difficile de lire et de rejoindre des conversations. Alors nous avons désactivé ce format pour travailler à d’autres moyens d’améliorer les conversations sur Twitter.” Autrement dit, si vous utilisez Twitter et que vous répondez régulièrement à des posts, vous ne pourrez plus voir vos réponses sous forme de thread.

Difficile pour l’heure de savoir si Twitter va revoir cette fonctionnalité pour répondre aux demandes des utilisateurs ou si la plate-forme va partir sur quelque chose de totalement différent. Il va falloir patienter pour découvrir de quoi il retourne. À suivre !