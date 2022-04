Twitter : Elon Musk est l’actionnaire majoritaire du réseau social

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a pris une participation de 9,2% dans le capital de Twitter afin d’être l’actionnaire majoritaire du réseau social créé par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. Cet investissement inattendu a été réalisé une semaine après avoir annoncé qu’il réfléchissait sérieusement à créer son propre média comme Donald Trump avec Truth Social.

