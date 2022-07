Twitter : Elon Musk annule son offre de rachat de 44 milliards de dollars

Après l'annulation du rachat par Elon Musk, le réseau social Twitter s'engage dans un combat juridique contre le multimillionnaire américain.

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, met fin à l’accord de rachat de Twitter, car le réseau social permettant aux utilisateurs d’envoyer gratuitement des micromessages, appelés tweets, aurait violé plusieurs clauses, dont une concernant une vérification officielle des faux comptes et des comptes de spam (5% selon des documents publics contre 20% selon l’homme le plus riche du monde). Suite à cette annonce tonitruante, le président de Twitter, Bret Taylor, a déclaré que le conseil d’administration avait prévu d’engager une action en justice pour faire respecter l’accord.

BREAKING: Elon Musk says he is terminating his $44 billion Twitter deal https://t.co/X1qiGld4bM pic.twitter.com/6gTTyn6yFV — Reuters (@Reuters) July 8, 2022

Dans un communiqué pour la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, Elon Musk a également déclaré qu’il se retirait parce que Twitter avait licencié des cadres de haut niveau et un tiers de l’équipe d’acquisition de talents, violant ainsi l’obligation de Twitter de conserver substantiellement intacts les éléments matériels de son organisation commerciale actuelle.

Twitter est dans le mal à cause d’Elon Musk

Les actions de Twitter étaient en baisse de 6 % à 34,58 dollars dans le marché boursier. Ce prix est inférieur de 36% aux 54,20 dollars par action pour lesquels Elon Musk a accepté de racheter Twitter en avril dernier. Les actions du réseau social ont bondi après la prise de participation d’Elon Musk dans la société au début du mois d’avril, la protégeant ainsi d’une profonde liquidation boursière qui a frappé d’autres plateformes spécialisées dans les réseaux sociaux. Mais après avoir accepté le 25 avril dernier de racheter Twitter, l’action a commencé à chuter en l’espace de quelques jours, les investisseurs spéculant sur la possibilité qu’Elon Musk se retire de l’opération.

Avec sa récente dégringolade, l’action Twitter s’est négociée à son plus bas niveau depuis mars dernier. Le contrat pour l’acquisition prévoit que Elon Musk verse à Twitter une indemnité de rupture d’un milliard de dollars s’il ne peut conclure l’opération pour des raisons telles que l’échec du financement de l’acquisition ou le blocage de l’opération par les autorités de réglementation. Les frais ne seraient toutefois pas applicables si Elon Musk résilie l’accord de son propre chef…