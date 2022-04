Twitter développe Vibe, une fonctionnalité pour afficher son statut, comme à l’ancienne

Twitter développe la fonctionnalité Vibe pour mettre à jour son statut, comme sur ICQ ou MSN.

Twitter pourrait bientôt reprendre une fonctionnalité de feue l’application Threads d’Instagram, ainsi que de nombreuses autres applications de messagerie instantanée que vous avez pu utiliser ces vingt dernières années – ICQ, MSN et consort -. Comme The Verge le rapporte, la chercheuse spécialisée Jane Manchun Wong a découvert que l’entreprise était en train de développer une fonctionnalité baptisée Vibe qui permettrait aux utilisateurs de définir un statut, comme le proposait Threads et d’autres anciennes applications. Vous pourriez définir votre statut au niveau du profil, mais vous pourriez aussi attacher ce statut à des tweets en particulier pour indiquer ce que vous faisiez à un moment précis.

Les exemples remontés par Jane Manchun Wong ne montrent que des statuts génériques prédéfinis comme “Je mange”, “J’écoute de la musique” ou “Je fais des courses”. Impossible, à ce stade, de savoir s’il serait possible de composer soi-même son statut, ni si des applications tierces pourront utiliser ce statut – pour afficher, par exemple, la chanson que l’on écoute ou la vidéo que l’on regarde -.

Toujours est-il que le concept de statut Twitter n’est pas totalement nouveau. Le réseau social avait déjà testé quelque chose d’assez similaire en 2018, mais la formule n’était pas tout à fait la même et la fonctionnalité n’avait pas été déployée à grande échelle.

Nous avons contacté Twitter sur le sujet. Il n’y a, pour l’heure, aucune garantie que Vibe sera un jour proposé au grand public, ni même que la fonctionnalité entrera en phase de test. Nous ne serions cependant pas surpris que ce soit le cas. Twitter propose depuis longtemps des fonctionnalités de messagerie qui gagneraient à avoir un statut sur le profil – pour faire savoir aux autres que vous êtes occupé(e), par exemple – et la plate-forme se repose de plus en plus sur des fonctions live comme les sessions audio Spaces, durant lesquelles vous pourriez vouloir partager ce que vous faites.