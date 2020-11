Twitter corrige le bug de ses Fleets qui laissaient apparaître des messages normalement disparus

Twitter enrichit régulièrement sa plate-forme de nouvelles fonctionnalités. Cela passe par une phase de test auprès d'un panel restreint avant un déploiement par paliers. Récemment, ce sont les Fleets qui sont arrivées.

Les plates-formes de messagerie et media sociaux sont aujourd’hui nombreuses. Elles se copient les unes les autres pour capter un public le plus vaste possible. Récemment, Twitter a lancé ses Fleets, l’équivalent des Stories que l’on peut voir un peu partout ailleurs. Une fonctionnalité plus ou moins critiquée, un accueil assez mitigé et malheureusement quelques bugs ici et là. Il en est un qui était particulièrement fâcheux. Heureusement, la plate-forme vient de le corriger.

Twitter corrige un gros bug dans ses récents Fleets

Twitter a du mal à déployer ses Fleets convenablement. La faute à un certain nombre de bugs découverts par les premiers utilisateurs. Le réseau social a confirmé à TechCrunch qu’il venait notamment de corriger un bug qui permettait de voir des Fleets après leur délai d’expiration de 24 heures. Si vous utilisiez un certain jeu de clefs numériques permettant un accès à un outil de gestion de Twitter, vous pouviez voir et télécharger des Fleets expirés sans que leurs créateurs n’en soient informés.

Une faille qui permettait de voir des Fleets expirés

La solution s’assure désormais que les Fleets disparaissent correctement. Un porte-parole de Twitter déclarait que le correctif devrait être “déployé incessamment”. Les posts éphémères seront toujours conservés sur les serveurs de Twitter pendant une période maximale de 30 jours, voire plus longtemps dans le cas où ils violeraient les règles d’utilisation de la plate-forme.

Fleets a été lancé comme un concurrent direct des Stories chez les services comme Instagram et Snapchat. Le premier déploiement a eu lieu il y a moins d’une semaine mais ces derniers jours, les soucis se sont accumulés pour Twitter. En plus des lags et autres crash, des utilisateurs ont découvert que les Fleets ne prenaient pas en compte les paramètres de blocage, ce qui avait immédiatement ouvert la porte au harcèlement. Twitter affirme aujourd’hui avoir corrigés les soucis les plus importants mais il faudra probablement attendre encore un certain temps avant que cette nouvelle fonctionnalité ne soit pleinement opérationnelle, sans le moindre bug.