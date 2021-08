Twitter : comment faire le ménage dans ses anciens tweets

Faire le ménage sur son compte Twitter, supprimer ses anciens tweets n'est pas une mince affaire si vous y êtes très actif. Il existe des outils pour vous simplifier la tâche.

Avec les années, Twitter est devenu un moyen très facile pour les journalistes pour maintenir leur audience informée durant un événement important, pour trouver des tests de produits et de services et bien sûr, pour faire le plein de mèmes et autres threads viraux. Mais si vous remontez dans l’historique des tweets de quelqu’un, la situation peut rapidement devenir embarrassante.

Les gens évoluent avec le temps, les opinions changent, la manière de s’exprimer aussi. Résultat de l’opération, celles et ceux qui sont inscrits sur Twitter depuis longtemps peuvent avoir un historique de tweets assez tendancieux. Fort heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs solutions pour effacer facilement et rapidement ces anciens tweets. Attention, si vous utilisez l’une des applications ci-dessous, sachez que la suppression des tweets est définitive et à moins d’opter pour une option payante, la fonctionnalité est d’ordinaire limitée à 3 200 tweets.

TweetDelete : suppression de masse via des filtres d’âge et mots clef

TweeteDelete est un outil web gratuit permettant de supprimer en masse via des filtres d’âge et plein texte. Il est aussi possible de planifier les suppressions.

Allez sur TweetDelete.net et connectez-vous via Twitter. Lisez bien les permissions, conditions diverses et autorisez l’application.

À partir de là, vous pouvez supprimer jusqu’à 3 200 de vos tweets, avec certaines limitations. Vous pouvez sélectionner ceux qui sont plus vieux qu’une semaine, trois mois, un an et davantage. Pour supprimer les tweets en rapport avec un sujet précis, utilisez le champ texte. Vous pouvez aussi demander à TweetDelete d’effacer vos tweets tous les X jours.

TweetDelete offre aussi une expérience premium via un paiement unique de 15 $. Vous obtenez alors des fonctionnalités supplémentaires comme une suppression de tweets illimitée, davantage de personnalisation pendant les suppressions, un mode avancé pour supprimer les tweets par ID, etc.

TweetEraser : filtrage par date, retweets ou likes

TweetEraser est un outil permettant de faire le ménage dans votre timeline Twitter. Vous pouvez filtrer et supprimer des tweets par lot.

Allez sur TweetEraser.com, choisissez votre offre. Pour l’offre gratuite, cliquez simplement sur Sign in with Twitter. Entrez vos identifiants Twitter et cliquez sur Authorize App. Entrez le code d’authentification reçu sur votre téléphone et cliquez sur Log In. Cliquez à nouveau sur Authorize App. TweetEraser vous demandera votre adresse email, elle n’est pas obligatoire. Cliquez sur Get Latest Tweets pour visualiser votre activité Twitter.

TweetEraser vous donne la date et l’heure de vos tweets, le nombre de retweets et likes et si vous y avez ajouté une photo. Il est aussi possible de voir le post original sur Twitter. À partir de là, cochez la box pour le supprimer manuellement individuellement. Vous pouvez aussi les supprimer par lot, de 10 à 3 200.

L’offre gratuite de TweetEraser est limitée à 3 200 tweets. Dans sa version Standard, 6,99 $ pour 30 jours, on se débarrasse des publicités, davantage de filtres de recherche sont disponibles et il est possible de connecter plusieurs comptes Twitter. Avec la version Premium à 9,99 $ pour 30 jours, les messages supprimés restent accessibles en cas de besoin.

TweetDeleter : Pour visualiser, unlike et supprimer définitivement des tweets

TweetDeleter vous permet de visualiser, rechercher, supprimer et même unlike des tweets. La recherche peut se faire par like, mot clef, grossièreté, date, media et autre. Il est aussi possible d’accéder à une archive de vos tweets et likes. TweetDeleter préserve par ailleurs les tweets supprimés, même si ceux-ci ont été supprimés sur Twitter.

Allez sut TweetDeleter.com puis cliquez sur Sign in with Twitter. Entrez vos identifiants Twitter et cliquez sur Authorize App.

Là, vous serez redirigé(e) vers votre tableau de bord où vous pourrez rechercher, supprimer, définir des suppressions automatisées, uploader des archives et voir les tweets supprimés que vous avez sauvegardés.

TweetDeleter dispose d’une version gratuite, limitée à 5 suppressions et 5 mots clef par mois. L’offre Standard (4 $ par mois) permet jusqu’à 500 suppressions par mois et débloque les filtres et mots clef illimités. L’offre Advanced (5 $ par mois) reprend l’offre Standard mais avec une limite à 3 200 suppressions et 1 000 likes par mois. Enfin, avec l’offre Unlimited, vous aurez accès à toute l’application. À noter, pour pouvoir sauvegarder les tweets supprimés, il faut ajouter 5 $ supplémentaires, quelle que soit l’offre choisie.