Twitter : comment (enfin) modifier ses tweets

Twitter est en train de tester la fonctionnalité Modifier auprès des abonnés Twitter Blue. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Depuis que Twitter existe, vous avez probablement déjà pu lire des tweets qui auraient gagné à avoir une seconde chance. Les utilisateurs de Twitter réclament depuis toujours, ou presque, que l’entreprise implémente une fonctionnalité d’édition, mais la plateforme procède rarement à de gros changements sur son service – exception faite du passage à une limite de 280 caractères et de la sélection des utilisateurs qui peuvent répondre à vos tweets -. Quoi qu’il en soit, malgré une demande toujours importante, Twitter n’a jamais cédé, jusqu’à aujourd’hui. Après 15 années de bons et loyaux services, le bouton Modifier est enfin une réalité.

Twitter avait lâché l’information dans un simple tweet, le premier septembre 2022, comme si ce n’était rien. “Oh, ça ? Ah, ce n’est qu’un jour ordinaire dans ce bon vieux QG de Twitter.” Si Twitter devait un jour découvrir quelque chose de très important, comme la vie sur Mars ou un traitement contre le cancer, l’information serait certainement annoncée de la même manière.

Quoi qu’il en soit, le bouton Modifier est en route. Bientôt, les utilisateurs de Twitter, où qu’ils soient, pourront envoyer un tweet, constater leur éventuelle erreur et le corriger sans devoir supprimer le tweet original.

Le bouton Modifier est exclusif aux abonnés Twitter Blue (pour le moment)

Twitter est encore en train de tester la fonctionnalité. Autrement dit, celle-ci n’est pas tout à fait prête à être déployée au grand public. Pour tester la chose, Twitter a choisi deux cibles : les employés de Twitter eux-mêmes et les abonnés à Twitter Blue.

Depuis le début du mois de septembre, celles et ceux qui paient les 4,99 $ demandés pour profiter de fonctionnalités étendues peuvent utiliser le bouton Modifier. Les autres devront attendre encore quelque temps avant de pouvoir le faire.

Lorsque vous aurez accès à ce bouton Modifier, que ce soit via l’abonnement Twitter Blue ou parce que la fonctionnalité est déployée au grand public, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Lorsque vous envoyez un tweet, vous avez 30 minutes pour le modifier, autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez utiliser l’option Modifier pour éditer votre tweet et le publier ensuite. Une fois ce délai de 30 minutes écoulé, c’est fini. Votre tweet ne peut plus être modifié du tout. Votre seul recours est alors le même, et le seul, que celui que nous avons toujours eu, à savoir la suppression.

Quoi qu’il en soit, gardez bien à l’esprit que chaque modification est enregistrée dans un historique visible à quiconque a accès à vos tweets. Vous ne cacherez pas vos fautes de frappe en modifiant un tweet. Chaque version de votre tweet persistera par ailleurs tant que votre tweet existera, visible via un petit label dédié. Si vous avez tweeté quelque chose de controversé, le bouton Modifier ne vous sauvera pas. Ceci tant dit, pour corriger une simple faute de frappe ou expliciter davantage son idée originale, c’est une addition très bienvenue.