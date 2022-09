Twitter commence à déployer les podcasts aux abonnés Blue

Twitter commence à déployer les podcasts. Seuls les abonnés Blue sur iOS y ont pour l'heure accès, bientôt sur Android.

Depuis quelque temps, Twitter travaille sur de nouvelles fonctionnalités assez conséquentes. Certaines sont ou seront réservées aux abonnés à l’offre payante Blue, d’autres seront accessibles à tout un chacun. Une chose semble sûre, la plateforme veut mettre l’accent sur l’audio. Cela passe par l’intégration de podcasts. Ceux-ci sont d’ailleurs en cours de déploiement pour les abonnés Blue, justement.

Twitter commence à déployer les podcasts

Twitter a commencé à déployer son nouvel onglet Spaces. À compter d’aujourd’hui, les abonnés Twitter Blue sur iOS peuvent profiter de cette nouvelle version via l’accès anticipé de la fonctionnalité Labs. Les utilisateurs Android devront patienter encore un peu. Cet onglet ajoute à la plateforme les lives à plusieurs et les Spaces enregistrés, et offre même une sélection de podcasts populaires que vous pouvez écouter directement via l’application.

Seuls les abonnés Blue sur iOS y ont pour l’heure accès

Des preuves que Twitter travaillait sur l’intégration des podcasts ont été trouvées en mars dernier, lorsque la développeuse Jane Manchun Wong a trouvé des références à cet onglet dans le code source de Twitter. Quelques mois plus tard, l’entreprise commençait à tester cette modification de son interface auprès d’un petit groupe d’utilisateurs anglophones sur Android et iOS. Dans sa version actuelle, l’onglet propose des catégories distinctes pour les Spaces en cours et ceux à venir ainsi qu’une section Stations qui regroupe les podcasts et les Spaces traitant de thèmes similaires.

Bientôt sur Android

Si l’interface choisie par Twitter ne semble pas la plus adéquate pour trouver un podcast ou un épisode particulier, c’est précisément par choix de design. Cet onglet ne viendra pas remplacer des apps dédiées comme Pocket Casts, et n’en a d’ailleurs aucunement la prétention. Cependant, il pourrait vous aider à trouver quelque chose de nouveau à écouter, et si, ce faisant, vous pouvez découvrir un Space ou deux, alors l’onglet aura parfaitement rempli son rôle.