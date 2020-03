Twitter : cette application tierce permet d’annuler et d’éditer un tweet

Twitter est une plate-forme sociale extrêmement populaire. Cela n'empêche pas un certain nombre d'utilisateurs de réclamer certaines fonctionnalités qu'ils jugent absolument nécessaires, comme la fameuse édition d'un tweet. C'est exactement ce que propose Brizzly+.

Nombreux sont les utilisateurs de Twitter à réclamer la possibilité d’éditer leurs tweets voire même de pouvoir les annuler. Peut-être en faites-vous partie. Récemment, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, repoussait une fois de plus cette idée. Ceci par que Twitter souhaite que ses utilisateurs vivent dans l’instant, avec des tweets qui reflètent une humeur ou une pensée à l’instant t. Éditer un tweet viendrait précisément retirer cette notion. Une application tierce offre pourtant cette possibilité.

Brizzly+ est un client Twitter qui permet d’annuler et éditer ses tweets

Cela étant dit, il existe aujourd’hui une solution. Si vous êtes prêt(e) à débourser 6$ par mois cela dit. Brizzly+ est un nouveau client Twitter tiers qui propose justement ces fonctionnalités. D’une certaine manière tout du moins. En effet, Brizzly+ offre à ses utilisateurs la possibilité de retarder la publication d’un tweet. Ce retard peut aller de 10 secondes à 10 minutes. Et c’est justement ce petit laps de temps qui permet d’agir à sa guise sur le tweet en question, avant que celui ne soit effectivement publié sur la plate-forme.

Cela signifie que lorsque vous appuyez sur publier, selon les préférences définies, vous aurez entre 10 secondes et 10 minutes pour annuler ledit tweet ou pour l’éditer avant que celui-ci ne se retrouve gravé sur Twitter. Une fois le tweet transmis à la plate-forme, par contre, vous ne pourrez plus l’annuler ni l’éditer. Ce qui est tout à fait logique. Brizzly+ permet aussi à ses utilisateurs de supprimer automatiquement leurs tweets après un certain temps – là encore défini selon leurs préférences -. À la manière de ce que proposent les Stories sur Instagram ou Snapchat. Cela étant dit, cette fonctionnalité pourrait rapidement devenir moins utile dans la mesure où Twitter teste actuellement quelque chose de similaire avec ses Fleets. Si vous êtes intéressé(e), direction le site de Brizzly. Vous pouvez tester gratuitement l’application pendant deux semaines.