Twitter Blue : l’abonnement se précise, tout comme son tarif de 3 $ par mois

L'abonnement Twitter Blue se précise. Son tarif de 3 $ par mois semble une évidence. La liste des fonctionnalités, par contre, est plus floue.

Cela fait quelque temps maintenant que Twitter cherche à monétiser sa plate-forme autrement que par la publicité. Ou tout du moins à moins dépendre de cette dernière comme source de revenus. Pour ce faire, le service semble s’être arrêté sur la mise en place d’un abonnement payant offrant un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Les choses se confirment petit à petit.

L’abonnement Twitter Blue se précise

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Twitter travaillait à la conception d’un service d’abonnement baptisé Twitter Blue. Celui-ci pouvait alors coûté 3 $ par mois. Aujourd’hui, ces rumeurs commencent à prendre du poids et certaines informations ont même été confirmées par Twitter, comme le précise la chercheuse spécialisée dans la découverte des futures fonctionnalités chez les géants de la tech, Jane Manchun Wong.

Le tarif de 3 $ par mois ne fait plus grand doute

Si l’on en croit l’un de ses derniers tweets, il semblerait que Twitter ait confirmé publiquement l’existence de ce programme via abonnement baptisé Twitter Blue en incluant un achat intégré dans la fiche de l’application l’Apple App Store. L’option est mentionnée 3 $ par mois, ce qui est assez raisonnable, finalement. Selon Jane Manchun Wong, parmi les fonctionnalités débloquées avec cet abonnement, on notera la possibilité d’inclure des thèmes de couleurs et de choisir parmi différentes icônes.

Ceci, bien évidemment, en sus de fonctionnalités déjà plus ou moins évidentes, à savoir la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet, la mise à disposition d’un dossier marque-pages, d’un dossier pour ranger ses tweets favoris, etc. Twitter travaille sur des alternatives de monétisation de sa plate-forme depuis plusieurs années maintenant. Twitter Blue devrait être l’une des réponses à cette problématique.

Plusieurs rumeurs avaient aussi évoqué la possibilité de voir arriver une option permettant de faire un don à un compte. Une autre permettrait de proposer des tweets qui ne seraient visibles qu’à d’éventuels abonnés payants… De nombreuses possibilités…