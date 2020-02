Twitter bloque le compte de Wikileaks avant la comparution de Julian Assange devant la justice

Quelques jours avant que les audiences d’extradition de Julian Assange ne se poursuivent, le compte Twitter officiel de WikiLeaks a été bloqué. La journaliste Kristin Hrafnsson en appelle à l’aide sur Twitter. “Toutes les tentatives pour la rouvrir par les canaux habituels ont échoué. Il a été impossible de joindre un être humain sur Twitter pour résoudre le problème. Quelqu’un peut-il corriger cela ?“. Le dernier billet en date du compte @wikileaks date du 9 février et traite du précédent établi en extradant un éditeur pour qu’il soit jugé pour espionnage. Assange a été arrêté à l’ambassade de l’Équateur à Londres le 11 avril dernier, après 2 487 jours de relative isolation. Le président équatorien Lenín Moreno avait révoqué la nationalité du militant et l’ambassadeur d’Équateur avait invité les forces de l’ordre à venir le saisir.

Depuis bientôt un an, Assange attend son audience d’extradition au Royaume-Uni. Il avait longtemps été isolé, avant d’être tardivement transféré dans la prison de Belmarsh, à l’est de Londres. Un groupement de médecins s’était étonnée du traitement du prisonnier, dont les conditions de détention mettaient la vie en danger. Les avocats de l’activiste se sont eux plaints de ne bénéficier que d’un accès restreint à leur client. La première partie de son audience se déroulera le 24 février, tandis que sur ordre du tribunal, le jugement sera scindé en une deuxième session qui aura lieue en mai.

Le site ZeroHedge rapportait hier que le compte WikiLeaks était verrouillé, une information relayant le tweet de la journaliste Katrin Hrafnsson. Le site précise que ce n’est pas la première fois que le compte de WikiLeaks subit le même sort. En 2016, “Twitter s’est embrasé fin juillet suite à des allégations accusant le réseau social d’avoir tenté de supprimer les actualités rapportant que le site Wikileaks révélait des milliers de courriels obtenus des serveurs du Comité National Démocratique“. Le hashtag “#DNCLeaks” en tête des tendances avec plus de 250.000 tweets avait complètement disparu de la colonne “trending” du site pendant au moins 20 minutes avant de revenir sous un mot-clé différent, #DNCLeak.

WikiLeaks twitter account has been locked, shortly before Assange extradition hearing. All attempts to get it reopened via regular channels have been unsuccessful. It has been impossible to reach a human at twitter to resolve the issue. Can someone fix this? @twittersupport @jack

L’affaire est cette-fois autrement moins grave, Twitter ayant agit suffisamment rapidement pour restaurer les permissions d’administration au compte. Toutefois, le réseau à l’oiseau bleu ne s’est pas exprimé sur l’incident.

Thanks to @twitter for not long after @wikileaks Editor-in-chief @khrafnsson's tweet resoving said issue.

Julian Assange's Extradition hearing begins next week — 24 February – the future of the free press literally stands in the balance https://t.co/hAzgxObjrw

— WikiLeaks (@wikileaks) February 18, 2020