Twitter : bientôt la possibilité de passer des appels vidéo ?

Depuis sa création en 2006, Twitter n'a eu de cesse de peaufiner sa plate-forme. Ses fonctionnalités sont peu nombreuses mais l'expérience utilisateur reste très réussie, très lisse et efficace. Des nouveautés arriveront-elles bientôt ?

Twitter est avant tout une plate-forme de microblogage, comprenez par là qu’il s’agit de communiquer via des messages courts, plus ou moins enrichis, et les interactions entre les utilisateurs restent assez limitées. C’est une expérience bien différente d’une plate-forme sociale comme Facebook. Mais cela fonctionne, et plutôt bien, à en juger par les millions d’utilisateurs quotidiens. Cela n’empêche pas l’entreprise de réfléchir à d’autres fonctionnalités.

Bientôt des appels vidéo sur Twitter ?

Twitter est donc principalement une plate-forme de microblogage, on y échange surtout un à un ou alors on fait part au public de ses pensées sur les sujets d’actualité. Cela étant dit, avec l’engouement ces derniers temps autour des services d’appel vidéo, Twitter pourrait s’intéresser à son tour à ce genre de fonctionnalités.

C’est en tous les cas ce qui ressort d’une annonce faite sur Medium par Squad, une entreprise spécialisée justement dans les appels vidéo et le partage d’écran. Twitter a acquis cette entreprise, Squad met d’ailleurs fin à son activité dès aujourd’hui et ses équipes sont absorbées par la plate-forme.

Ce pourrait être la suite logique après le rachat de Squad

Dans le post rédigé par la cofondatrice de Squad, Esther Crawford, on peut lire la chose suivante : “Je suis excitée d’annoncer que Twitter a racheté Squad ! L’équipe va rejoindre celle de Twitter pour élargir le spectre des conversations que les gens peuvent avoir sur le service. Plus précisément, nous allons apporter notre expertise dans l’audio et la vidéo dans l’espace créatif – et nous sommes impatients de pouvoir créer de nouveaux formats pour permettre des conversations sympa, importantes et engageantes.”

Pour l’heure, il est difficile de savoir précisément comment Squad va pouvoir s’intégrer dans Twitter mais étant donné la spécialité de l’entreprise, il ne serait pas surprenant de voir que la plate-forme ajoute dans un futur plus ou moins une fonctionnalité d’appels vidéo. Voilà qui pourrait être très intéressant. Affaire à suivre !