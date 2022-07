Twitter augmente le tarif de son abonnement Blue à 5 $ par mois

Twitter augmente le tarif de son abonnement Blue. Celui-ci passe de 3 à 5 $ par mois.

L’abonnement Twitter Blue à 3 $ coûte désormais 5 $ par mois. Le réseau social a envoyé un email aux abonnés existants les informant que Twitter Blue coûte plus cher pour les nouveaux abonnés. Les abonnés existants, eux, continueront de payer 3 $ jusqu’au mois d’octobre prochain. Dans l’email publié par le consultant Matt Navarra et découvert par The Verge, l’entreprise explique que les abonnés actuels seront informés au moins 30 jours avant que l’augmentation tarifaire prenne effet pour leur propre compte.

Twitter augmente le tarif de son abonnement Blue

L’entreprise n’a pas explicité les raisons derrière cette augmentation de tarif, se contentant de dire dans l’email que cela aidera Twitter à concevoir les nouvelles fonctionnalités réclamées par les abonnés, améliorer les fonctions existantes et poursuivre sa mission d’aide envers le journalisme. La société explique aussi s’atteler à créer “une expérience de lecture plus fluide encore”, elle lancera aussi de nouvelles fonctionnalités expérimentales dans Twitter Blue Labs pour celles et ceux qui seront toujours abonnés après la hausse des tarifs.

Celui-ci passe de 3 à 5 $ par mois

Twitter avait lancé son service d’abonnement aux États-Unis en novembre dernier, abonnement qui permet aux utilisateurs les plus fréquents de débloquer certaines fonctionnalités. Parmi celles-ci, certaines sont très utiles, comme la possibilité d’annuler les tweets, ce qui s’approche le plus d’un bouton “modifier”. Les abonnés peuvent aussi utiliser le service sans la moindre publicité et bénéficie des dernières fonctionnalités en cours de test par la plate-forme.

Dans son rapport financier du deuxième trimestre 2022, Twitter constate une nette augmentation du nombre d’utilisateurs sur son site. La mauvaise nouvelle, c’est que cela ne se traduit pas par une hausse des revenus. Twitter a en effet enregistré une perte nette de 270 millions de dollars, perte qu’elle met sur le compte de la situation économie mondiale et l’incertitude autour du rachat par Elon Musk. Ce dernier avait en effet fait une offre de rachat pour 44 milliards de dollars en avril dernier, offre que l’entreprise avait rapidement acceptée, mais depuis lors, tout est compliqué. En juillet, Twitter attaquait Elon Musk en justice après que celui-ci avait tenté de se retirer. Aujourd’hui, les deux partis s’apprêtent à s’affronter au tribunal, en octobre prochain.