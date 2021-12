Twitter ajoute le sous-titrage automatique sur ses vidéos

Twitter ajoute le sous-titrage automatique sur les nouvelles vidéos. Un déploiement progressif initié tout récemment.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une bonne ouïe. Certains d’entre nous sont nés avec des problèmes d’audition, d’autres ont vécu des événements ayant causé une perte ou une diminution de l’audition. De fait, dès lors qu’il est question de regarder des vidéos, l’opération s’avère délicate dans la mesure où ces personnes ne peuvent, ou ont des difficultés à, entendre ce qui se dit. C’est pour cette raison, notamment, que les sous-titres ont été inventés. Ils offrent aux utilisateurs ayant des soucis d’audition une alternative pour profiter de leurs vidéos.

Aujourd’hui, nombreux sont les services à proposer des sous-titres sur leurs vidéos, qu’ils soient ajoutés automatiquement ou non. Et désormais, il faut ajouter Twitter à cette liste. Les sourds et malentendants seront donc certainement ravis d’apprendre que Twitter vient de commencer à déployer la prise en charge des sous-titres automatiques. Cela signifie que les vidéos envoyées sur la plate-forme seront sous-titrées automatiquement.

Un déploiement progressif initié tout récemment

Selon le communiqué de la plate-forme, cette fonctionnalité sera, à terme, activée dans le monde entier et prendra en charge “la plupart des langues”. Autrement dit, à l’heure actuelle, selon votre langue, les résultats seront assez différents, mais d’ici quelque temps, toutes les vidéos devraient être traitées. Cela étant dit, d’après The Verge, Twitter explique que le sous-titrage automatique ne sera appliqué qu’aux nouvelles vidéos envoyées sur la plate-forme. Cela signifie que les vidéos déjà publiées n’y auront pas droit, ce qui est bien dommage.

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de moyens pour les utilisateurs de signaler des sous-titrages erronés, ou simplement inexacts. Espérons que Twitter pallie ce manque et ajoute les fonctionnalités nécessaires. Bien que les sous-titres furent initialement une fonction d’accessibilité, ceux-ci peuvent aujourd’hui très utiles si vous souhaitez regarder une vidéo sans le son, ce qui peut arriver assez régulièrement au quotidien.