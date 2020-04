Twitch veut créer des jeux jouables par les streamers et les spectateurs simultanément

Le streaming se consomme souvent de manière unilatérale. Il y a d'un côté le streamer et de l'autre les spectateurs. Les interactions se limitent la plupart du temps aux seuls commentaires en temps réel. Twitch veut aller plus loin sur ce segment.

La plate-forme Twitch, qui appartient à Amazon, est plutôt cloisonnée. D’un côté les streamers qui diffusent leur contenu, de l’autre les spectateurs qui regardent. Ceux-ci peuvent laisser des commentaires et autres messages en direct, mais il s’agit là de la seule interaction entre les deux partis. Twitch travaille actuellement à faire changer tout cela.

Twitch développe des jeux pour les streamers et les spectateurs

En effet, selon un rapport du New York Times, le géant américain a annoncé être à pied d’œuvre sur le développement de plusieurs jeux vidéo. Des jeux auxquels pourraient jouer les streamers et les spectateurs, ensemble. Cela permettrait d’augmenter considérablement les interactions avec vos streamers favoris et de rendre la chose bien plus dynamique. Pour l’heure, nul ne sait vraiment comment ceci fonctionnerait ni à quel genre de jeu il faut s’attendre. Le rapport mentionne simplement des jeux casual. Cela pourrait être l’occasion de faire une partie d’un jeu de plateau ou d’un jeu retro, qui sait.

Un nouveau genre d’interaction visant à renforcer les liens entre les deux communautés

Toujours est-il que Twitch prévoit un lancement de cette nouvelle fonctionnalité pour l’Été. Nous devrions donc avoir davantage de détails dans les semaines et mois à venir. Il n’est pas surprenant que Twitch soit actif sur ce segment. Renforcer le lien entre streamers et spectateurs est le meilleur moyen de garder ces deux catégories d’utilisateurs sur sa plate-forme. Depuis le lancement de Twitch, les concurrents que sont Microsoft et YouTube ont lancé leur propre plate-forme, avec Mixer et YouTube Gaming respectivement. Microsoft est même parvenu à voler certains grands noms à Twitch, comme ce fut le cas de Ninja. Rendez-vous donc dans quelques mois pour pouvoir jouer avec vos streamers préférés, si le cœur vous en dit.