Twitch va bannir le streaming de sites de jeux d’argent sans licence adéquate

Twitch va bannir les streams de jeux d'argent. Ne seront plus tolérés que le pari sportif, le fantasy sport et le poker. Ceci pour éviter les arnaques et protéger les plus jeunes.

Twitch a annoncé tout récemment un changement significatif dans sa politique de bannissement suite à des craintes face à la présence de streams de jeux d’argent sur la plateforme. Sur Twitter, Twitch a déclaré qu’il allait interdire le streaming de sites de jeux d’argent proposant des machines à sous, de la roulette et autres jeux de dés sans licence aux États-Unis et dans d’autres pays du monde qui “offrent une protection suffisante des consommateurs”. Ce changement prendra effet le 18 octobre et Twitch promet de publier tous les détails avant cette date.

Twitch va bannir les streams de jeux d’argent

À ce jour, la liste des bannis compte certains sites bien connus, comme Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com et Roobet.com. Ce qui n’est pas une surprise dans la mesure où vous pouvez déjà trouver de nombreux streams sur Twitch avec du contenu de jeux d’argent depuis ces domaines. Twitch explique qu’il pourra tout à fait “en identifier d’autres” avec le temps, la liste des sites bannis devrait donc s’allonger dans les mois à venir. La plateforme continuera cependant à laisser opérer les sites qui se concentrent sur certains types de contenu de jeux d’argent, comme le pari sportif, le fantasy sport et le poker.

Ne seront plus tolérés que le pari sportif, le fantasy sport et le poker

Twitch a publié le communiqué ci-dessous après que certains streamers très populaires sur la plateforme, y compris Pokimane et DevinNash, ont menacé de la boycotter la semaine de Noël si elle ne bannissait pas les streams de jeux d’argent et les sponsors associés. Ils ont fait front commun en réponse à l’aveu d’un streamer qui reconnaissait avoir arnaqué des abonnés et d’autres streamers pour gagner environ 200 000 $ et alimenter son addiction à Counter-Strike : Global Offensive.

Ceci pour éviter les arnaques et protéger les plus jeunes

Comme Kotaku l’explique, CS : GO propose des skins d’armes qui se monnaient avec de l’argent bien réel, et certains sites de jeux d’argent les utilisent comme jetons de casino. Cette révélation a rouvert la discussion sur les streams de jeux d’argent sur Twitch, avec des gens qui pointaient justement le fait que cela peut conduire à des comportements malhonnêtes de la part de streamers et avoir des conséquences graves sur les jeunes utilisateurs de la plateforme.