Twitch sur PS5 : un guide pour configurer un compte et la diffusion

Ray Apollo, spécialiste de marketing communautaire chez Twitch (Amazon), propose un guide créé par des experts pour streamer les premiers jeux de la PS5 comme le remake de Demon’s Souls, le spin-off de LittleBigPlanet dédié à Sackboy ou encore l’opus Miles Morales de la licence Spider-Man : “Félicitations ! Vous et votre PS5 êtes prêts à créer du contenu sur Twitch. Grâce à la touche Create de votre manette sans fil DualSense, lancer une diffusion depuis votre console n’a jamais été aussi facile. Beaucoup de streamers choisissent de diffuser depuis un ordinateur ou un ordinateur portable. La bonne nouvelle, c’est que désormais vous avez tout ce qu’il faut pour lancer une diffusion depuis votre salon avec la nouvelle console de Sony. Pour améliorer la qualité de vos diffusions, nous vous recommandons de privilégier la qualité du son et des graphismes. La qualité de votre son est primordiale pour vous connecter au mieux à vos spectateurs. Si vous voulez inviter vos spectateurs à voir vos réactions en cours de partie, vous devrez acheter la Caméra HD.”

