Twitch renforce ses fonctionnalités avec Amazon Prime Vidéo et Amazon Music

Les créateurs vont passer de bons moments avec leurs communautés en les invitant à regarder divers contenus sur Amazon Prime Vidéo grâce à Watch Parties, surtout en cette période où la crise sanitaire implique une distanciation sociale entre les personnes. Ceux qui ont participé à la version bêta ont permis d’améliorer la fonctionnalité grâce à leurs retours et commentaires. Les équipes de Twitch travaillent désormais sur une version accessible sur mobile dans les mois à venir.

Jeremy Forrester, head of creator products chez Twitch : “Nous avons clairement entendu que les créateurs du monde entier attendaient cette sortie avec impatience depuis que nous avons lancé la bêta à la fin de l’année dernière, et avec ce lancement, nous rendons Watch Parties plus accessible à la communauté Twitch au sens large. Nous continuerons à améliorer les Watch Parties en nous basant sur les commentaires de la communauté, nous sommes donc impatients de savoir ce qu’ils en pensent !”

Avec Twitch, les artistes pourront pour la première fois établir une connexion en temps réel avec leurs fans via Amazon Music. Ils seront avertis par une notification push lorsque les artistes qu’ils suivent passent en direct sur Twitch et également par le biais du nouvel onglet “Live”. Amazon Music a également simplifié la manière pour les artistes de relier leur chaîne Twitch à Amazon Music, en utilisant la nouvelle application Amazon Music for Artists.

