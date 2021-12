Twitch pour iOS supporte désormais SharePlay

L’une des fonctionnalités introduites par Apple dans son iOS 15 est baptisée SharePlay. Comme son nom l’indique, celle-ci permet aux utilisateurs de partager certaines fonctionnalités d’iOS avec les autres, pour que tout le monde puisse profiter d’un même contenu ensemble, qu’il s’agisse de partager son écran, d’écouter de la musique en streaming ou autre.

Twitch, de son côté, est une plate-forme qui a énormément évolué ces dernières années. Et qui n’a pas l’intention de s’arrêter là pour attirer toujours davantage d’utilisateurs. Cela passe aussi par profiter des fonctionnalités spécifiques aux différentes plates-formes sur lesquelles le service est présent. Y compris iOS. Pourquoi donc l’application Twitch pour iOS ne serait-elle pas compatible avec SharePlay ?

C’est exactement ce que vient d’annoncer l’entreprise. Si vous avez un appareil iOS et que vous avez l’habitude de regarder des contenus sur Twitch avec vos amis, vous serez probablement intéressé(e) d’apprendre que l’application pour iPhone et iPad prend désormais en charge SharePlay. Cela signifie que les utilisateurs disposant d’un appareil iOS peuvent s’ils le souhaitent regarder ensemble, de manière synchronisée, les streams, via des appels FaceTime. Cela permet donc, en plus de regarder, de se parler, de se voir, etc.

Selon le communiqué de Twitch, la fonctionnalité peut accueillir jusqu’à 32 personnes en même temps, soit le même nombre que pour les appels de groupe FaceTime, ce qui est logique dans la mesure où SharePlay repose sur FaceTime. Pour en profiter, les utilisateurs doivent simplement avoir l’application Twitch installée sur leur appareil iOS, avec la dernière version en date, et disposer d’un compte Twitch. Assurez-vous que vos amis soient tous dans la même configuration pour pouvoir passer un bon moment ensemble.

Pendant que l’on regarde un stream, il est possible de faire tout ce que l’on fait d’ordinaire quand on regarde un stream sur Twitch, comme discuter avec les autres spectateurs, s’abonner, faire des dons, etc.

