Twitch : le streamer espagnol TheGrefg marque l’histoire avec 2,4 millions de spectateurs

Le record de viewers simultanés de Tyler "Ninja" Blevins sur la plateforme de streaming Twitch appartient désormais au passé.

Après avoir été proche de détrôner le record de spectateurs de Ninja en décembre dernier grâce à l’évènement Galactus de Fortnite, David “TheGrefg” Martinez a créé l’impensable en début de semaine à l’occasion de la présentation de son skin (il est officiellement le quatrième créateur de contenu à avoir ce privilège) pour la série icône du Battle Royale de l’éditeur américain Epic Games. En effet, jusqu’à 2.468.668 personnes (ou 2.470.347 selon le site de référence TwitchTracker) étaient connectées en simultané sur Twitch pour assister à ce moment important dans la carrière du jeune ibérique, notamment grâce au bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, sachant que le teasing intensif du streamer avait enflammé le web hispanophone depuis plusieurs jours.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS — Twitch (@Twitch) January 11, 2021

Quel exploit impressionnant ! Le record de viewers simultanés sur Twitch a donc été officiellement pulvérisé. Les quelques 667.000 spectateurs réunis en 2018 devant la retransmission d’un évènement compétitif à l’eSport Arena du Luxor Resort & Casino de Las Vegas de l’ancienne vedette de Mixer paraissent désormais bien ridicules…

TheGrefg dans Fortnite comme Ninja, Loserfruit et Lachlan

L’avatar déjanté de TheGrefg sera disponible à l’achat dans la nuit de samedi à dimanche prochain avec une emote, un accessoire de dos et une pioche. Il sera également possible de débloquer le skin de manière gratuite via une compétition officielle sur la déclinaison inédite du mode Floor is Lava en fin de semaine.